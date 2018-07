V jihočeských školách přes prázdniny mění okna a vylepšují učebny

Pro žáky jsou velké úpravy jejich školních areálů dvojitou výhrou. Kromě toho, že se po prázdninách vrátí do vylepšených budov, jídelen, zahrad a případně najdou i nové hřiště, si užijí i delší léto.

Školáky ze ZŠ Husova v Táboře to potkalo už podruhé za sebou. Kvůli komplexní obnově školního areálu si užívají prázdnin už od posledního červnového týdne a totéž zažili už vloni.

Důvodem je pokračování modernizace objektu, která začala minulý rok a vyjde na téměř 50 milionů korun.

„Vloni jsme nechali opravit první budovu Husovy školy. Dostala nová okna, fasádu, vchody, hotové jsou střechy. A teď tam pokračují zahradní úpravy, obnova druhé budovy a plotu,“ uvedla táborská místostarostka Michaela Petrová.

Ředitel táborské ZŠ a MŠ Husova Petr Zamrzla denně přihlíží, jak pokračují týmy fasádníků, zedníků a oknařů v práci podle naplánovaného harmonogramu.

„A do toho mají přijít v půlce července topenáři na radiátory. Předpokládám, že všechno stihneme dokončit během prázdnin. Vloni to bylo horší, když všechno nabíhalo postupně a okna musela firma teprve vyrábět. Letos jsme ve druhé budově začali s výměnou některých oken už za chodu školy,“ popsal Zamrzla, který k městským investicím naplánoval i výměnu podlah ze školní kasy.

V MŠ Železničářská v Budějovicích přistaví pavilon

Mezi drobnější rekonstrukce v táborských školách patří o prázdninách například výměna oken a zateplení fasády v Mateřské škole Světlogorská. Město Tábor vlastní celkem šest základních a dvanáct mateřských škol, díky rozsáhlým investicím v posledních letech už se podařilo obnovit většinu z nich.

Podobně je na tom i Písek se šesti základními a třinácti mateřskými městskými školami. Na prázdniny radní naplánovali rozsáhlé rekonstrukce ZŠ Svobodná a Tomáše Šobra. I jejich žáci dostali kvůli tomu vysvědčení v předstihu.

Odhadované celkové investice na obě akce jsou 94,8 milionu korun a město se do nich pustí pomocí dotace z Evropské unie a od Státního fondu životního prostředí. Stavební úpravy se týkají přístavby a vybavení odborných učeben, zateplení fasád a výměny oken. Vše se ale během prázdnin nestihne, dokončení radní plánují v příštím roce.

„Ve Svobodné jsme vypsali veřejnou zakázku na zateplení budovy a přístavbu učeben techniky a řemeslných praktik k budově 1. stupně základní školy. Z velkých zakázek ve školách je jediná. Předpokládaná cena byla 43 milionů korun, ale vysoutěžená je o 5,7 milionu vyšší,“ řekla písecká starostka Eva Vanžurová.

Zatímco města Tábor a Písek letos investují nejvyšší částky do vylepšení škol základních, v Českých Budějovicích dostala přednost mateřská. Ze zhruba 70 milionů připravených na prázdninové rekonstrukce si 31 milionů korun vyžádá výstavba nového pavilonu v MŠ Železničářská, který vyroste na zelené louce po zbourání původního zastaralého objektu.

„S dokončením tohoto pavilonu počítáme příští rok v květnu či červnu. Řemeslníci zrekonstruují také vstupní pavilon s učebnami v ZŠ Emy Destinnové. To je investice za devět milionů korun, je to poslední pavilon, který tu zbývá opravit, a hotové to bude až pro příští zápis,“ sdělil náměstek primátora Petr Podhola.

Žáci v ZŠ a MŠ L. Kuby najdou v září ve vnitřním dvoře nové víceúčelové hřiště, v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka budou dostávat obědy ze zmodernizované kuchyně a novou vzduchotechniku bude mít školní jídelna v ulici U Tří lvů.

Krajské město vlastní 16 základních a 22 mateřských škol a letošní novinkou je šestimilionová investice do venkovních okenních žaluzií do šesti škol, dvou školek a jedné jídelny.

„Sluníčka je čím dál víc a letos začaly tropické teploty už v květnu. Chceme proto vytvořit dětem i učitelům příjemné prostředí na výuku po celý rok,“ dodal Podhola.