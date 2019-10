Vypuštěný rybník odlákal turisty z Červené Lhoty, v Třeboni jich přibylo

Krumlovský zámek do 23. října přivítal bezmála 360 tisíc lidí a stále s přehledem vede žebříček návštěvnosti jihočeských památek. Navzdory tomu, že tam dorazilo proti stejnému období loňského roku o zhruba 50 tisíc turistů méně.

Pomyslné stříbro patří zámku Hluboká, který si ke stejnému datu prohlédlo přes 272 tisíc návštěvníků, o přibližně dva tisíce více než loni. Trojici nejvyhledávanějších památek tradičně uzavírá zámek Červená Lhota s více než 72 tisíci hosty.

„Do sezony jsme vstoupili s vypuštěným zámeckým rybníkem, který firma odbahňovala. Prezentovali jsme tyto práce jako velmi zajímavé a v pohledu na zámek stojící na obnažené vysoké skalce jsme spatřovali velkou atraktivitu. Lidé s námi tento pocit však nesdíleli a nepřišli. Rybník se začal pomalu napouštět v polovině června, ale půjčovna loděk v provozu nebyla,“ uvedl kastelán Červené Lhoty Tomáš Horyna s tím, že proti loňsku zámku ubylo bezmála sedm tisíc návštěvníků.

Hrady a zámky ve správě budějovického Národního památkového ústavu navštívilo od začátku ledna do 23. října 1 072 227 lidí, což je o přibližně čtyři procenta méně než loni. Výnosy ze vstupného však meziročně vzrostly o více než tři procenta a dosáhly téměř 130 milionů korun.

Šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec si letošní sezonou pochvaluje. „Mírný propad návštěvníků je daný tím, že přišlo méně lidí do Krumlova. A to je přesně to, co chceme, protože stojíme o to, abychom na zámku udrželi atmosféru a návštěvnický komfort. Úbytek o 50 tisíc lidí je ku prospěchu, zejména když je to spojeno s vyšším výnosem ze vstupného. Toho jsme dosáhli zdražením prohlídky na zámecké věži, která byla enormně přelidněná,“ řekl Pavelec.

Největší nárůst hlásí zámek Třeboň, který si spolu se Schwarzenberskou hrobkou a kaplí prohlédlo meziročně o 13,6 procenta návštěvníků více.

Podle třeboňského kastelána Víta Pávka za tím zřejmě stojí větší otevření velkého nádvoří veřejnosti po loňském vykácení tújí a cypřišů, nový přehledný informační systém u každé brány i novinka ve Schwarzenberské hrobce.

„Nejvíc turistů přibylo v budově hrobky. Zařadili jsme tam s výkladem i bez výkladu prohlídku pouze nadzemní kaple, čehož lidé využívali, protože ne všichni touží jít dolů k ostatkům do krypty,“ popsal Pávek.

Do obnovy jihočeských památek letos jejich správci investovali přes 92 milionů korun, z toho 22 milionů z vlastních zdrojů.

Prakticky na všech zámcích se něco opravuje a připravuje pro návštěvníky, například jindřichohradecký zámek má obnovené arkády v zahradě, do novohradského hradu se příchozí dostanou po novém dřevěném mostě, dokončena byla i několikaletá oprava hradního příkopu.

Památky ožijí i v době adventu

Sezona však s nástupem podzimu nekončí, v listopadu i prosinci budou památkové objekty lákat k předvánočním návštěvám. Šest zámeckých areálů má otevřené prohlídkové trasy i v zimě, na pěti si mohou lidé užít i adventní program.

Návštěvnost památek Český Krumlov 357 483



Hluboká 272 349



Červená Lhota 72 672



J. Hradec 58 292



Landštejn 53 941



Třeboň 47 432



Rožmberk 44 430



Schwarzenberská hrobka 37 171



Zvíkov 35 944



Kratochvíle 35 366



Zlatá Koruna 21 490



Nové Hrady 20 096



Dačice 12 517



Vimperk 3 044

Celkem 1 072 227

Pozn.: od 1. ledna 2019 do 23. října 2019

„Po několikaleté pauze se do Hradozámeckého adventu zapojí zámek Hluboká, který během všech předvánočních víkendů nabídne volné prohlídky netradičně vyzdobené zámecké kuchyně. Na druhý adventní víkend připadnou adventní dny na zámku v Jindřichově Hradci, kde bude v provozu 500 let stará černá kuchyně a chybět nebude ani řemeslný jarmark,“ řekla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová s tím, že do adventního programu se tradičně zapojí i zámky Červená Lhota a Třeboň a novohradský hrad.

I na příští rok památkáři připravují řadu novinek. „Nejviditelnější věc a nejlepší pozvánka je na věž Jakobínku v Rožmberku nad Vltavou. Poslední čtyři roky jsme ji velmi nákladně restaurovali a příští rok zjara ji zpřístupníme veřejnosti. Je z ní nádherný výhled na celou rožmberskou krajinu, na dolní hrad, bude tam malá expozice k restaurování a historii věže. Myslím si, že její návštěva bude určitě stát za to,“ dodal Pavelec.