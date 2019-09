Jihočeské divadlo slaví sto let, náplavku u Vltavy obsadí mimozemšťani

Projekt je ojedinělý i v tom, že představení trvá šest hodin. „Každý ale může zůstat tak dlouho, jak uzná za vhodné,“ upozorňuje Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla.

Budějovická scéna tímto projektem startuje novou sezonu, která je navíc jubilejní stá. Až do konce října mohou zájemci například navštívit interaktivní výstavu Kabinet zázraků v Jihočeském muzeu.

„A v současnosti také vrcholí příprava knihy, která mapuje historii divadla od jeho počátků. Vydání je naplánováno na listopad,“ připomíná Průdek.

Jednou z hlavních událostí staletých oslav ovšem bude Bouda, nový divadelní areál, který dočasně vyroste rovněž v listopadu na Mariánském náměstí. „Nabídne čtyři inscenace nazkoušené právě pro toto místo,“ zdůrazňuje ředitel.

Oslavy připomenou chybějící budovu divadla

Mariánské náměstí je lokalita, v níž se v 60. letech 20. století chystala stavba nové budovy divadla.

„Při přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale tím práce skončily,“ upozorňuje Průdek. On i další členové souboru věří, že se díky Boudě bude o novém divadle opět vážně debatovat a veřejnost se začne o projekt aktivně zajímat.

„Bylo by skvělé, kdyby se ho podařilo postavit. Je velká škoda, že v Budějovicích nejsou adekvátní prostory. Nejlépe je to poznat, když hostujeme třeba v Hradci Králové. Díky kvalitní akustice dostane představení úplně jiný rozměr. Naši sílu doma takto nedokážeme prodat,“ zamýšlí se umělecký šéf opery Tomáš Studený.

Stavba Boudy začne 9. listopadu a první představení tam bude 21., a to opera Dalibor od Bedřicha Smetany.

„My ovšem divákům nabídneme o něco kratší verzi, jíž je adaptace režiséra Miloše Formana s novým libretem Pavla Drábka a Tomáše Studeného. Dalibora jsme vybrali proto, že to bylo i první představení před sto lety,“ vysvětluje Průdek.

V Boudě si zahraje i Jiří Lábus

Činohra si připravila politickou komedii Zadržitelný vzestup Artura Uie, která vypráví o tom, zda se dá zastavit stále nebezpečnější růst všehoschopného člověka, který má již dostatek bohatství a nyní začne toužit po moci. To diváci zjistí od 28. listopadu.

Premiéry sezony 2019/2020 Balet

Rádio Svobodná Bystrouška: Netradiční ztvárnění příběhu o nezkrotné, vychytralé lišce Činohra

Zabiják Anders: Komedie od autora Stoletého staříka

Bačkorové: Komedie líčící, co se stane, když se muž propuštěný z vězení vrátí domů, kde na jeho místě už žije někdo jiný

Společenstvo vlastníků: Satirická komedie, cenami ověnčená hra

Dobrý proti severáku: Adaptace milostného románu v e-mailech

Holky a kluci: Drama. Láska na první pohled. Vášeň, manželství, dítě, dům, problémy v práci

Nesmír: Staňte se svědky velkých odhalení. Vesmírný muzikál Opera

Nabucco: Dramatická opera s biblickým námětem

Tajemství:Cituplná komedie o velkých i malých tajemstvích

Wintonův vlak: Příběh starý 80 let, 75 let od konce války Malé divadlo

Nuda!: Úplně nudná show odehrávající se po mnoho let ve školních lavicích

Invisible Man: Neviditelnost existuje. Jsou všude kolem nás

Inscenační poradu si do Boudy nachystal baletní soubor společně s uskupením Dekkadancers. V taneční show aneb divadlu o divadle se v hlavní roli ředitele mohou diváci těšit na Jiřího Lábuse. Čtvrtou premiérou bude v Boudě v prosinci Útěk do Egypta přes Království české. Připravuje ji Malé divadlo a má se ideálně hodit do adventního období.

Představení jsou na Mariánském náměstí naplánovaná do konce roku. V lednu by tam však měly hostovat ještě další soubory. Má to být například Divadlo bratří Formanů a v jednání je i Dejvické divadlo.

Zabiják Anders od Jonassona

Premiéry jsou pro nadcházející sezonu samozřejmě naplánované i pro hlavní prostory, scénu Na Půdě či Metropol. Fanoušky švédského spisovatele Jonase Jonassona, autora bestsellerů Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel nebo Analfabetka, která uměla počítat, potěší dramatizace jeho humorného románu Zabiják Anders. Jihočeské divadlo získalo práva na uvedení této knihy v české premiéře, která je v plánu na jaře.

Už nyní se také připravuje další sezona před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Petr Zelenka nabídne činohru Da Vinci a novou inscenaci chystá také Petr Forman. Letos se na točnu v zámeckém parku prodalo rekordních 58 863 vstupenek, meziročně o dva a půl tisíce více. Odehrát se tam podařilo 96 představení, dvě byla zrušena kvůli špatnému počasí. Prodej vstupenek na léto 2020 začíná už 1. října.