Jihlava zachránila henčovský most z 18. století

13:06

Nenápadný kamenný most u Henčova je nepoužívaná a takřka zapomenutá stavba, má ale svoji historickou hodnotu. Mostek byl postaven v druhé polovině 18. století jako součást císařské silnice dodnes nazývané stará brněnská cesta. Až do předválečných let sloužil na hlavní spojnici mezi Jihlavou a Brnem.