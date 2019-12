Vedení Jihlavy plánuje nový zimní stadion, nádraží a hezčí náměstí

Asi jedním z nejdiskutovanějších záměrů posledních let je vybudování nového zimního stadionu. Město nechalo vypsat architektonickou soutěž, z níž před časem vzešel vítěz - ateliér Chybík + Kristof.



Nová Horácká multifunkční aréna pro 5,6 tisíce diváků by měla vzniknout na místě té stávající. Podle návrhu ji má tvořit několik samostatných, ale suterénem propojených budov tak, aby celý sportovní kampus byl průchozí.

Požadavkem magistrátu bylo, aby se architekti drželi rozpočtu 750 milionů korun bez DPH, aby hala měla parametry pro extraligu ledního hokeje a aby byla využitelná pro další sporty nebo kulturní a společenské akce, jako jsou koncerty či lední revue.

Součástí hlavní haly, která bude mít zelenou střechu s běžeckým oválem, budou také kavárny, restaurace či obchod pro fanoušky.



Velkou neznámou na náměstí je, co s budovou Prioru

Velmi dlouho lidé volají také po revitalizaci jihlavského Masarykova náměstí. I v tomto případě je znám vítěz architektonické soutěže. Stal se jím pražský MCA atelier.



Návrh počítá s promenádou mezi stromy, dominantním morovým sloupem bez lip, ale celkově má přibýt třetina stromů oproti současnému stavu. Architekti se také vypořádali s dopravní obslužností. Nově by se mohla doprava při vjezdu ze Znojemské ulice rozdělit do dvou proudů.

Velkou neznámou je zatím to, jak se popasovat s budovou Prioru a zásobovacími rampami, které jsou v soukromém majetku. Finanční odhad na revitalizaci náměstí je 200 milionů korun bez DPH.



Velká proměna se chystá v oblasti městského vlakového nádraží. Politici tam plánují Centrální dopravní terminál, na jednom místě soustředí vlakovou, autobusovou i městskou hromadnou dopravu. Moderní ráz dostane i okolí, včetně třídy Legionářů.



Stříbrné údolí se má stát centrem volnočasových aktivit

Vekou výzvou do budoucna je také proměna Stříbrného údolí. To je území, které se rozprostírá podél toku řeky Jihlavy a Jihlávky od Rantířova přes Jihlavu až k Rančířovu. Současné vedení města v této oblasti vidí obrovský turistický potenciál - má to být zelená tepna pulzující životem a volnočasovými aktivitami.

„Není to věc, která by se udělala za rok či dva. Je to práce klidně na dvacet let,“ říká primátorka Karolína Koubová.

V oblasti Český mlýn by se hodily například půjčovny kol, koloběžek a inline bruslí. Rozšířit by se mohlo i workoutové hřiště a další atrakce pro starší děti a teenagery.

V této lokalitě chybí podle autorů studie také větší zázemí pro návštěvníky. Například uzamykatelné skříňky, gastroslužby, ale třeba i lavičky.

Alespoň některé prostory Modety chce město otevřít do jara

Zásadní proměna by se měla dotknout i tovární haly Modety u zoo, kterou město před časem koupilo. Město ji začne připravovat zatím jenom k dočasnému využívání. Magistrát plánuje oživit a zpřístupnit veřejnosti nevyužité prostory do jara 2020. Měla by tam vzniknout například herna pro děti, kavárna nebo výstavní síň.

Do budoucna má být tovární hala Modety hlavní branou pro vstup do Stříbrného údolí a poskytne i prostor pro rozvoj jihlavské zoo. Nabídnout by mohla i ubytování, gastroslužby a návštěvnické centrum.

Jak moc se návrhy architektů budou nakonec lišit od skutečné reality, na které se shodnou s politiky, a za jak dlouho či zda vůbec budou tyto plány realizovány, je zatím otázkou. Rozhodující roli budou hrát i peníze.