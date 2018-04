Ježíš v inscenaci znásilňuje muslimskou ženu. V Brně vyvolala pozdvižení

Náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) už otevřeným dopisem požádal ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, zda by zvážil nahrazení díla něčím jiným. Ačkoliv podle svých slov ctí svobodu umělecké tvorby a práci dramaturgů, tohle umění lidi rozděluje. „Obrací se na mne řada lidí, včetně samotných divadelníků, že plánovaná hra v nich vzbuzuje silně negativní emoci. Nezamlouvá se mi, aby v rámci festivalu Divadelní svět Brno byla představena hra, která uráží víru mých spoluobčanů,“ napsal náměstek Hladík na sociálních sítích.

V dopise pak řediteli divadla píše, že „tato negativní emoce se dá přirovnat snad jen k takovým pocitům, jaké by vyvolalo relativizování a zesměšňování holokaustu“.

I ředitel brněnského Národního divadla reagoval na Hladíkovu výzvu otevřeným dopisem, pod který připojili podpis i všichni členové dramaturgické rady festivalu Divadelní svět Brno. Píše se v něm, že tito erudovaní odborníci s přehledem o aktuálním dění v evropském divadle vedou o každém představení dlouhé diskuse a na program se dostanou jen po většinové shodě. Podle jejich názoru má také být zaručena svoboda náboženského vyznání a umělecké tvorby.

Problematika Evropy a uprchlické krize

„Je zcela legitimní, že současné umění vyvolává diskusi k nejkontroverznějším otázkám současnosti. Postoje tvůrců pak mohou vzbudit negativní emoce, nebo dokonce názorově rozdělovat společnost. To je ovšem, podle mne, znakem demokracie. Můžeme zaujímat naprosto rozdílná stanoviska a názory, vynášet o různých skutečnostech naprosto odlišné hodnotící soudy - například co je a co není umění, co je a co není kvalitní,“ míní ředitel Martin Glaser.

Podle něj jsou občané Brna natolik moudří, že se sami rozhodnou, co chtějí vidět a co vidět nechtějí. „Dejme jim šanci souhlasit s tvůrci této inscenace, nebo s nimi třeba posléze vášnivě nesouhlasit. Dejme jim šanci toto dílo ignorovat, nebo je se zájmem zhlédnout. Dejme ji ale hlavně prostor vytvořit si vlastní názor,“ dodal.

Dílo chorvatského provokativního režiséra Olivera Frljiče naráží na problematiku Evropy a uprchlické krize, ignorace a strachu a zamýšlí se nad otázkami, zda lidé truchlí nad oběťmi teroristických útoků v Paříži a Bruselu stejně jako nad zemřelými v Bagdádu nebo Kábulu.

Proti hře se už dříve ohradilo hnutí Slušní lidé. „Nechápeme, jak kulturní komisí města mohla projít podpora této zvrácenosti, zejména když místopředsedou této komise je lidovecký zastupitel. Vlastně tomu rozumíme - byl to zlý úmysl. Stejně jako zveřejnění programu a fotografií na Zelený čtvrtek, v předvečer našeho nejvýznamnějšího svátku. To už je jasná provokace,“ uvedlo hnutí na svém oficiálním facebookovém profilu.

Festival naplánovali na květen

A hra se nelíbí ani spolku Brno+ s předsedou Robertem Kotzianem. Ten říká, že odmítá relativizaci násilí a překrucování skutečnosti. „V této divadelní hře Ježíš znásilňuje muslimskou ženu. Nelze si nepoložit řečnickou otázku, co by dělalo vedení města Brna, kdyby ve hře znásilňoval prorok Mohamed křesťanskou ženu?,“ ptá se Kotzian. Divadelníky i město vyzval, aby hru odmítli. „Její uvedení v městském divadle a za podpory města poškozuje image Brna,“ míní.

Vedení města Brna ale do dramaturgie festivalu Divadelní svět Brno zasahovat nebude. „Politika by neměla hodnotit a ovlivňovat umění. Festivalový program dává lidem na výběr různá představení a poskytuje divákům dostatečné množství informací, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda představení navštívit nebo ne,“ vzkázal mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

A bude z čeho vybírat. Devátý ročník festivalu nabídne od 24. do 28. května přes 40 představení souborů z Česka, střední Evropy, Nizozemska a Spojených států. Letos festival nese téma Svoboda?!.