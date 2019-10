Na okraji Pardubic by mohlo vzniknout jezero pro rekreaci

9:44

Pardubice by chtěly, aby poblíž budoucího severovýchodního obchvatu města u sídliště Dubina vzniklo jezero. Mělo by jít o takzvaný mokrý poldr na Spojilském odpadu. Sloužil by k ochraně před povodněmi i k rekreaci.