Blesková povodeň vyděsila vesničku Jestřebí. Plavaly postele i auto

V Brtnici přívalové deště v pátek vytopily asi dvacet domů, dramatická ale byla i situace v brtnické místní části Jestřebí. Voda z polí vyhnala z domů hlavně lidi na dolním konci vesničky.

„Přívalový déšť přišel asi ve čtyři odpoledne. Zažil jsem tady povodeň už asi pětkrát, ale tahle byla od roku 1992 určitě nejhorší,“ řekl reportérovi iDNES.cz pamětník Jan Píša. Bydlí v domě hned za hrází obecního rybníka, kterému místní říkají Kousalák.

I když byl nedávno odbahněný a má nový bezpečnostní přeliv, nestačilo to. „Tomu se neubráníme, propust pod mostem je dimenzovaná na 400 kubíků, ale měla by být na 800, možná až 1200,“ poukazuje důchodce.

„Výhledově se tady má dělat nová silnice s mostkem, silnice by se měla snížit. Takhle držela vodu, která stoupala a nestačila odtékat pryč,“ zmiňuje Píša jednu z příčin.

V jedenácti chalupách byl víc než metr vody

Stejně jako mnozí další sousedé vyčítá zemědělcům způsob hospodaření. „Meze nad obcí jsou rozorané, teď je nahoře zasázená kukuřice. To je chyba, po takovém poli voda letí. Rafli jsme se kvůli tomu před třemi roky, slibovali, že to dodrží,“ rozhazuje rukama senior.

I Jan Píša byl jedním z těch, kteří museli svůj dům na čas opustit. Ryska od bahna na bílé fasádě jeho stavení sahá asi dvacet centimetrů nad okenní parapety, voda strhla i drátěný plot a poškodila plechová vrata.

„Celý barák je vyplavený, postele plavaly. Vytlačil jsem pryč ještě auto, měl jsem vodu po kola,“ ukazoval na svoje terénní auto. „Událo se to během čtvrt hodiny, byl to hukot. Měl jsem možnost jít večer jinam, ale nakonec jsem zůstal, něco jsme do devíti stihli vyklidit. Vzalo mi to i mobil, starostka mi dovezla nový,“ děkuje muž za pomoc.

Evakuace se podle předsedkyně místního osadního výboru Jany Píšové týkala lidí z asi jedenácti chalup, ve kterých byl více než metr vody. „Většina dotčených lidí spala u příbuzných, takže nevyužila ubytování, které jsme jim nabídli,“ řekla Jana Píšová.

Hned, jak voda opadla, se lidé pustili do úklidu. „Díky za spolupráci města, dobrovolných hasičů a hlavně sousedů, zapojili se neskutečně,“ oceňuje Píšová. „Z každé chalupy přišel někdo pomoci, třeba i z těch vytopených. Nejvíc pomohl Vlastimil Zelený z Brtnice. Dodal nám vysoušeče a kontejnery, nabídl i ubytování,“ vyzdvihuje bleskovou pomoc.

Dobrovolní hasiči byli v permanenci až do půl druhé v noci, přidali se k nim ovšem i další pomocníci. „Krajští hasiči bohužel nepřijeli vůbec kvůli povodním na jiných místech, nevyhověli nám. Přijeli pomoci pouze dobrovolní hasiči z Kněžic,“ zmínil jeden ze zasahujících hasičů Zdeněk Píša. „Ze dvorů jsme vyváželi bahno, čerpali vodu a splachovali bahno,“ popsal.

A hned ráno pokračovali obyvatelé Jestřebí znovu. Na dolním konci obce skládali naplavené palivové dřevo a prkna nebo uklízeli plastové kontejnery, které připluly z horního konce vsi.

Ale voda brala i mnohem těžší překážky. Modrá felicie uplavala dobrých sto metrů, proplula jednou stodolou a zachytila se až o zábradlí na mostku nad potokem.

Jedna z obyvatelek obhlížela dnes dopoledne škody ve své zahradě. Z ní se stalo doslova suťové pole. „Na to ruce stačit nebudou, to by o ně chlapi přišli,“ povzdechla si při pohledu na silnou vrstvu kamení, štěrku a písku a také obří kusy asfaltu vyrvané ze silničky do sousedních Uhřinovic. „Ježišikriste, tudy nejde projet. Budu muset zavolat švagrovi, ať nejedou zadem, ale přes Brtnici,“ uvědomila si.

Někteří lidé po náročné noci působili unaveně, rozhodně však ani přes velké škody nebyli rezignovaní. Život v Jestřebí se nezastavil. Dokonce se tam dnes konala i jedna svatba.

V Brtnici vytopila voda z přívalového deště 20 domů (1. června 2018)