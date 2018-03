Na Ještědu plní dětské sny, zájemce vozí rolbou po sjezdovce

„Teď jedeme na maximum. Jaká je to rychlost? Nevím, není tu tachometr. Jen se šlape na plyn a řadí se dopředu a dozadu.“

Rolbař Petr Tomášek před chvílí vyjel upravovat svah ve skiareálu Ještěd. Kabina rolby připomíná spíš kokpit letadla než vnitřek auta. Všude spousta tlačítek a místo volantu knipl. Když rolba vyrazí do prudkého svahu sjezdovky F10, všechno se v ní otřásá.

„Jsou tady hydrostatické převodovky, které přerozdělují sílu do pásů, do navijáků, do frézy. Podle toho, kam je zrovna v tu chvíli nejvíc zapotřebí,“ pokračuje Tomášek ve výkladu.

Rolba právě vyjela k výstupu vleku na sjezdovce F10 a obrací se dolů. Nezkušenému člověku se chce v první moment zakřičet. „Bože, takový pruďák, néééé,“ děsím se.

Plníme klukům jejich sen, věří provozovatelé

Desetitunový stroj se sune z kopce dolů a rolbař se potichu směje. „Kdybych vás vzal támhle na ten svah u můstků, to byste teprve ječela, ten je prudší.“

Právě na adrenalin a nevšední zážitek sází nová atrakce pro návštěvníky skiareálu. Projet se rolbou teď můžete každé odpoledne, kdy se zavřou sjezdovky a svah se upravuje před večerním lyžováním.

„Zvažovali jsme, jak zatraktivnit areál v momentě, kdy ještě nejsou hotové nové sjezdovky a další služby, které tu chceme zavést. Tak kolegy napadlo, že každý kluk toužil být určitě kosmonautem nebo popelářem, tak proč by nemohl být i rolbařem a projet se rolbou po sjezdovkách,“ říká Renata Balašová ze společnosti TMR, která Ještěd nově provozuje.

Z týmu zaměstnanců vybrali tři zkušené rolbaře, kterým nevadí, že na ně někdo bude za jízdy mluvit, a atrakce je na světě.

Jedna jízda trvá půl hodiny a zájemce musí podepsat, že do toho jde na vlastní nebezpečí.

Do lana se někdy zamotají skialpinisté

„Strach mít nemusíte, není z čeho. Rolba vyjede i ten nejprudší svah, de facto se s ní dá jet i po téměř kolmém svahu. Navíc jsme zajištěni lanem, takže se ani nic nepřevrátí ani nezřítí z kopce dolů. I když je pravda, že někdy lano může prasknout. Ale spíš se nám do něj zamotávají skialpinisti, když si nedávají pozor. My jim pro jízdu necháváme právě sjezdovku F10 a stane se, že někdo nerespektuje pokyny, které jsou dole na ceduli. Jede a nejednou vlítne do ocelového lana. To pak dost bolí,“ upozorňuje Petr Tomášek, který jezdí rolbou po svazích Ještědu už sedm let.

Než zasedl do kabiny rolby oficiálně jako vedoucí zasněžovací čety, chodil otravovat zkušenější kolegy, ať ho s rolbou naučí potají jezdit.

„Je to šikovný stroj. Radlicí mohu různě modelovat sníh při stavbě snowparku. Frézu vzadu si pak mohu nastavit podle toho jak chci, aby silně tlačila do země, jak hluboko bude váleček frézovat, s jakým objemem sněhu bude pracovat. Musím si to nastavit tak, aby sněhový manšestr byl plný, nevydrolený. Nejnovější rolby mají i sonar na hloubku sněhu, radary, řídí se přes satelit a spoustu dalších vymožeností,“ líčí Tomášek.

Na F10 vyrážejí rolbaři dvakrát denně, na ostatní sjezdovky pak jednou. Celkem to zabere pět hodin práce. Když se upravují i Pláně, jsou to další tři hodiny. Svahy upravují navečer, aby sníh přes noc přimrzl. Kdyby vyjížděli až ráno, lyžaři by to hned rozjezdili a udělaly by se boule.

„Svézt se v rolbě mohou zájemci od 16:30 do 17:45 hodin. Jen se musí předem objednat na stránkách skiareálu,“ dodává Balašová.