Skiareál na Ještědu ukončil sezonu. Jsou ideální podmínky, diví se lyžaři

„Nechápu to. Podmínky jsou teď ideální, všude jinde se snaží udržet provoz co nejdéle, ale Ještěd se zavře. Všichni jsme se na příchod TMR těšili, že konečně Ještěd ožije, ale takhle jsem si to nepředstavoval,“ postěžoval si lyžař Petr Hrabák z Liberce.

„TMR se asi drží hesla v nejlepším přestat, jinak to nedává smysl. Ani letos nezprovoznili Pláně. Chápu, že začátek zimy tomu nenahrával, ale pak už i sněžilo a byly mrazy, ale Pláně stály. A s tím, že teď sjezdovky zavřou, když jsou ty nejlepší podmínky, to se tedy TMR moc dobře na Ještědu neuvedlo. Skalku, nevím proč, zavřeli dokonce už 12. března. Přitom všichni ostatní jezdí až do Velikonoc,“ říká další lyžař Jan Klajl.

Návštěvnost Ještědu byla podprůměrná

Podle mluvčí skiareálu Ještěd Renaty Balašové stojí za ukončením sezony především nízká návštěvnost.

„Chápeme, že některým lyžařům se to nelíbí, ale návštěvnost areálu byla podprůměrná. Samotné nás to překvapilo, čekali jsme daleko větší zájem, hlavně Liberečanů. Místo toho jezdili na Ještěd hlavně lyžaři z Prahy a ze středních Čech a těch zase nebylo tolik. Navíc kvůli výkyvům počasí byl problém s dolní částí Skalky, museli jsme ji zavřít dřív a tím pádem nebylo moc co nabídnout,“ vysvětluje Balašová. Podle ní tak letošní sezona na Ještědu byla celkově průměrná.

„Je to i tím, že jsme areál převzali až v prosinci, nemohli jsme už ani mluvit do ceny skipasů, ty už byly dané. Teď proto budeme sestavovat speciální tým, jehož úkolem bude vymyslet takovou cenovou politiku, která na Ještěd příští zimu přiláká hlavně obyvatele Liberce. Ještěd je příměstský areál, ale místních lyžařů na kopci moc není, to chceme změnit,“ dodala Balašová.

TRM chce novou sjezdovku

Kromě toho se teď chce TRM zaměřit na přípravu letní sezony a pustit se do obměny občerstvovacích zařízení. Návštěvníci by se tak měli dočkat nových bufetů a restaurace na svahu.

Naplno také běží vyřizování stavebního povolení pro novou sjezdovku Skalka.

„Odhaduji, že získat povolení nám zabere rok, rok a půl,“ uvedl v prosinci loňského roku majitel TMR Igor Rattaj.

Momentálně si tak svahy Ještědu mohou sjet už jenom skialpinisté, kteří nepotřebují lanovky ani vleky. Naopak sousední areál Javorník jezdí do Velikonoc, ovšem bez večerního lyžování. V provozu zůstává do Velikonoc i Tanvaldský Špičák, Severák, Harrachov a Rejdice. Do této neděle se pak dá lyžovat ve skiareálu Šachty.