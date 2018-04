Stavba nové sjezdovky na Ještědu se odkládá o rok, oddálila ji propadlá EIA

U předchozí EIA, která se k plánované sjezdovce vydávala, totiž vypršela platnost.

„Dolaďujeme poslední detaily, kudy přesně sjezdovka povede. Pokud se neobjeví žádné komplikace, tak žádost o novou EIA podáme během letošního léta,“ řekl nový ředitel skiareálu Jakub Hanuš.

Sjezdovka, která by měla šířku šedesát metrů, by se tak mohla stavět příští rok a otevřít v roce 2020.

Místo hotovek budou burgery

„Je nám jasné, že návštěvníci netrpělivě očekávají, jaké změny v areálu nastanou. Proto se letos pustíme alespoň do zlepšení kiosků u sjezdovky F10, na Pláních a u dolní stanice lanovky. Změnou projde i samoobslužná restaurace Černý vrch. Plánujeme tam rozšířit kapacitu na dvě stě míst a výrazně pozměnit jídelníček. Místo hotovek, o které nebyl moc zájem, chceme nabídnout jídlo ve stylu barbecue, různé burgery a podobně,“ uvedla marketingová ředitelka areálu Renata Balašová.

Do vizuální proměny kiosků i restaurace chce Tatry Mountain Resorts (TMR) investovat letos tři miliony korun. Změna čeká rovněž odbavovací systém u vleků a lanovek. I ten by měl být hotový před novou zimní sezonou. Stávající už je totiž zastaralý a neumožňuje čerpat benefity z partnerského skiareálu Špindlerův Mlýn.

„Já bych ocenil, kdyby se hnulo s cenami skipasů. Respektive, kdyby byla možnost lyžovat třeba jen dvě hodiny. To teď nejde, musíte si koupit skipas na půl dne,“ řekl MF DNES jeden z libereckých lyžařů Petr Nosek.

I s tím se ale podle Balašové počítá. „My jsme na Ještěd nastoupili až na konci prosince, už jsme nemohli s cenami nic dělat. Ale určitě dozná ceník příští sezonu značných změn. Chceme, aby Ještěd využívali víc místní lyžaři, zatím převažují k našemu údivu spíš Pražáci,“ uvedla Balašová.

Pod Skalkou vyroste odbavovací hala

V plánech nového nájemce skiareálu je i změna prostoru u dojezdu sjezdovky ze Skalky. Vyrůst by tam měla odbavovací hala. „Měly by v ní být půjčovny lyží i dalšího sportovního náčiní, bude tam občerstvení, nějaký obchod a další služby. Bude to vlastně takový nový vstup do areálu,“ nastínil Hanuš.

TMR počítá s tím, že v okolí haly by se daly pořádat i různé kulturní a společenské akce, které dnes nejde na Ještědu kde provozovat kvůli nedostatku místa.

Větší využití pak chce TMR i pro hotel, který se v rámci mistrovství světa 2009 vybudoval u skokanských můstků.

„Kapacita je tam 39 lůžek a je absolutně nevyužitý. Chceme ho nabídnout školám pro lyžařské výcviky nebo dalším rekreantům. Počítáme i s tím, že budeme na Ještědu oddávat svatby. V poslední době se na nás obrátili hned tři bývalí skokani na lyžích, že by chtěli svatbu u skokanských můstků. Tak jsme si řekli, že to je výborný nápad a budeme to nabízet i dál. Zároveň s tím se využije i zmíněný hotel,“ dodala Balašová.

Celkem chce TMR investovat do areálu 700 milionů korun. Investice jsou rozložené do šesti let.