Na Ještědu mají lyžaři ombudsmana. Ví, co jim na sjezdovkách hrozí

„Na Liberecké jsou místy plotny. Pozor, Slalomák je zledovatělý, jeďte opatrně.“

I takový vzkaz posílá lyžařům Jan Lesák prostřednictvím webových stránek Ski areálu Ještěd. Na lyžích projíždí jednotlivé sjezdovky a hodnotí, jak jsou upravené a jaký na nich leží sníh.

Od ledna je historicky prvním ski ombudsmanem v České republice. Dobrovolně a bez nároku na odměnu tak bude pravidelně a pravdivě informovat lyžaře, jaké panují na Ještědu aktuálně podmínky.

Na Ještědu lyžuje celý život

Areál převzala od nového roku společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) slovenského miliardáře Igora Rattaje. A podle Renaty Balašové ze ski areálu může být role ski ombudsmana pro kopec velkým přínosem.

„Je nezávislý, měl by fungovat jako prostředník mezi lyžaři a ski areálem. Ještěd zná a myslím, že nebude šetřit ani nás a jistě nám bude dávat trefné připomínky ke stavu sjezdovek, na což jsme připraveni reagovat,“ upozornila.

Jan Lesák na Ještědu lyžuje celý život, učil tu i svého syna a je trenérem v lyžařské škole.

„Čtyřikrát týdně tu jsem na tréninku s dětmi, myslím, že kopec znám dokonale a můžu tedy i objektivně posoudit, jestli jsou sjezdovky upravené dobře. Bylo mi líto, že se tu léta nic nedělalo. Chci, aby byl areál hlavně bezpečný, ať už ho bude provozovat kdokoli,“ vysvětlil nový ski ombudsman.

Pravidelný report bude v pátek ráno

Video report se na webových stránkách areálu objeví vždy v pátek ráno. Před každým víkendem tak chce Lesák popsat aktuální stav sjezdovek. Pokud uvidí někde nedokonalosti, upozorní na ně přímo skiareál.

„Mohu mít například připomínky vůči úpravě sjezdovek, například k pořadí zasněžování. Také, když narazím třeba na nějaký nebezpečný úsek, tak budu lidi v areálu informovat,“ dodal Lesák.

„Uvítáme, když se od něj dozvíme i to, jaká mají lyžaři přání, třeba, co by v plánované přestavbě areálu uvítali nebo jestli jim někde chybí například občerstvení,“ zmínila.

V Jizerských horách mají ski patrolu

A zatímco z nové role ombudsmana jsou na Ještědu nadšení, areály, které provozuje v Jizerských horách TJ Bižuterie o žádné takové pozici neuvažují, nepotřebují ji.

„My si tuto funkci vlastně plníme sami. Klademe dost velký důraz na to, abychom si sjezdovky hlídali a předávali návštěvníkům pravdivé informace. Ski ombudsmana nepotřebujeme. Na kontrolu sjezdovek máme vyčleněné lidi, ski patrolu, která konkrétně na Tanvaldském Špičáku hlídá sítě i bezpečnost, a samozřejmě stav sjezdovek,“ přiblížil Pavel Bažant, šéf TJ Bižuterie, která provozuje areály Severák, Bedřichov a Tanvaldský Špičák.

Podle něj je kontrola sjezdovek trojí. Tuto roli plní jak členové ski patroly, tak i provozní a i on sám.

„Snažíme se tratě hlídat, aby bylo všechno v pořádku. A své recenze vydává i časopis Snow, a zatím jsme v nich vždy uspěli,“ doplnil. Podmínky pro lyžování jsou v areálech v kraji zatím slušné. Provozovatelé ale doufají, že na víkend se ještě zlepší. Podle předpovědí klesnou teploty pod nulu a na horách bude sněžit.