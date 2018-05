Maminky se budou moci vrátit dřív do práce, kraj se chystá otevřít jesle

„Maminky se často potřebují vrátit do práce brzy po porodu, ať už z finančních nebo jiných důvodů. Proto jsem svým kolegům ve vedení kraje představila myšlenku, že bychom zřídili jesle v Krajském dětském domově pro děti do tří let v Karlových Varech,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Na projektu nyní pracuje krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš. Předložit ho chce kolegům co nejdříve. „Krajský dětský domov má čtyři patra, přičemž dvě by mohla sloužit právě jeslím. Kapacita této budovy je padesát dětí a v kojeneckém ústavu jich máme dlouhodobě v průměru maximálně pětadvacet,“ řekl.

Začátkem května má naplánovanou schůzku s ředitelkou domova. „Měli bychom probrat podmínky, za kterých by bylo možné jesle pro děti pravděpodobně od půl roku věku provozovat,“ doplnil.

Podle hejtmanky už v České republice podobné projekty fungují. Například Praha 2 má své jesle coby příspěvkovou organizaci. Nejde přitom o takzvané školské zařízení, ale zdravotnické. I v karlovarském domově pracují zdravotní sestry, které by s chodem jeslí pomohly.

„U jeslí je ze zákona zvláštnost, že tam musí být, a vždycky byl, dvojí personál. Tedy pedagogický a zdravotní. Fungovalo to po generace a i ta má jeslemi prošla,“ řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Maminky podle něj pak mohly nastoupit dříve do práce a nemusely mít strach, že se o děti bude starat kdekdo. „V jeslích byla profesionální kvalitní péče,“ podotkl.

Pokud vedení kraje uvidí, že je o jesle v Karlových Varech zájem, chtělo by najít vhodné prostory i v dalších větších městech regionu, například v Chebu a Sokolově.

„O vhodných prostorách bychom samozřejmě museli s městy jednat. Praha 2 zřizuje už druhé jesle a rodiče tam platí zhruba 2 500 korun měsíčně. Samozřejmě i to je věc, o které bychom se v tomto případě bavili,“ zmínila Vildumetzová.

Uvedla rovněž, že pokud se rodiče velmi malých dětí dostanou do situace, kdy je potřebují dát do některého ze zařízení, mělo by se jednat o to zdravotnické, nikoli o školské. Krajský dětský domov pro děti do tří let je jediným zařízením tohoto druhu na území regionu. Pod kraj přešel v roce 2003, o tři roky později se sloučil s domovem v Aši, který v roce 2011 zanikl.

Krajský dětský domov nabízí od začátku loňského roku také služby denního terapeutického centra, které jsou určené dětem se zdravotním postižením ve věku od narození do 6 let. Jde o hlídání těchto dětí kvalifikovaným zdravotním personálem dle potřeb rodičů, a to od sedmi hodin ráno do sedmi hodin večer. Součástí je i možnost rehabilitační péče a vyšetření psychologem. Cena ze den včetně jídla se pohybuje od 45 do 55 korun, a to podle věku dítěte.