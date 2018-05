Krkonoše podrobně zmapují podzemí, odborníci probádají osmdesát jeskyní

17:02

Podrobný popis všech jeskyní a krasových jevů v Krkonoších chce do pěti let vypracovat Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s albeřickými speleology. Rozsáhlý projekt s rozpočtem 18 milionů korun by měl detailně zmapovat podzemí hor.