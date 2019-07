Boj v Jeseníkách: ekologové při kůrovcové kalamitě hrozí blokádou kácení

Stejně jako nedávno na Rejvízu správci Jeseníků znovu povolili kácení kůrovcem napadených stromů na Suchém vrchu. Správci CHKOJ rozhodnutí obhajují tím, že zásahy jsou velmi omezené a nevyhnutelné. Ekologové se však obávají devastace vzácné přírody. Pokud ministr nezasáhne, zvažují blokádu lesnických prací.

„Správa CHKO povolila destruktivní zásahy proti kůrovcem napadeným stromům na 87 procentech plochy přírodní rezervace,“ řekl Ondřej Bačík ze Společnosti přátel Jeseníků.

Během několika dní podle něj padly na Suchém vrchu již stovky stromů. „Někde jsou káceny i mohutné stromy, a to v rozporu s pravidly vydané výjimky. Je to barbarství, které musíme zastavit. Pokud to bude nutné, zahájíme i blokádu,“ dodal Bačík. Společnost přátel Jeseníků spolu s Hnutím Duha oslovila ministra Richarda Brabce otevřeným dopisem.

Malý ostrov v lesním moři

Suchý vrch je malá přírodní rezervace obklopená hospodářskými lesy. Její rozloha je pouhých 50 hektarů. Cenná je především svými borovými porosty – některé stromy jsou staré víc než tři sta let.

Kácení a používání pesticidů tam ministerstvo životního prostředí už jednou zamezilo, když letos na jaře po odvolání Společnosti přátel Jeseníků zrušilo dřívější rozhodnutí Správy CHKOJ.

Nová pravidla podle ekologů nejenže znovu umožňují použití chemických látek, ale navíc ze 16 na téměř 90 procent zvětšují plochu, kde je povoleno kácení a mechanické odkornění napadených stromů. „Výjimka je platná do konce roku 2020, do té doby lesníci rezervaci převálcují,“ bojí se Bačík.

Petr Šaj ze Správy CHKOJ situaci tak černě nevidí. Jak vysvětlil, správci rozdělili rezervaci na tři zóny. V té nejcennější se proti kůrovci nesmí zasahovat vůbec, ve druhé pak platí přísné podmínky: nejméně polovina stromů tvořících nejstarší patro musí zůstat stát a stromy s tloušťkou nad 45 cm se musejí odkorňovat nastojato.

Cílem Správy CHKOJ je podle Šaje v místech s nepůvodními kulturními smrčinami změnit složení lesa na Suchém vrchu tak, aby co nejvíc odpovídalo přírodní skladbě – mělo by tam růst víc buků, jedlí a javorů.

„Citlivě vybrané a šetrně pokácené smrky tak mohou paradoxně pomoci i zdejší přírodě, protože uvolní prostor pro přirozenou obnovu odpovídajícími druhy stromů. Neodvětvené pokácené stromy mohou tvořit účinnou mechanickou bariéru proti okusu zvěří a usnadní tak zdárné odrůstání semenáčů,“ popsal Šaj.

Všechno dřevo musí zůstat na Suchém vrchu k zetlení. Ekologové ale upozorňují, že kmeny zbavené kůry k tomu mají daleko.

„Neprobíhají v nich žádné rozkladné procesy, nežije v nich hmyz ani ptáci, neroste na nich mech. Leží tam jako hmota k ničemu,“ míní Bačík.

Ekologové dlouhodobě bojují za to, aby Správa CHKOJ nechala nejcennější části hor samovolnému vývoji a s kůrovcem tam dál nebojovala.

Libor Konvičný, ředitel Biskupských lesů, kterým patří i porosty na Suchém vrchu, by to ale považoval za chybu. „Dnes už není možné kůrovce zcela zlikvidovat, ale zásahy jsme schopni ho výrazně zpomalit. Doufáme, že tím zachráníme nejen hospodářské lesy okolo, ale i zbytek rezervace,“ uvedl Konvičný.

„Sám jsem proti chemii v lese“

Ředitel potvrdil, že na Suchém vrchu už lesníci pokáceli několik stovek stromů, odmítá však, že by se na tamní lesy chystali ve velkém měřítku.

„Kácíme minimum, tisíce stromů tam zůstanou. To, co je na zemi, jsou většinou vývraty nebo zlomy, které odřežeme a podle toho, jak nám CHKO dovolí, je buď odkorníme celé, nebo je kůry zbavíme jen mezi větvemi. Zbytek odkorňuje nastojato šest lezců,“ popsal Konvičný.

Jak upřesnil, po pesticidech lesníci sáhli zatím u dvaceti nepřístupných stromů. „Sám jsem proti chemii v lese, používáme ji jenom tam, kde je to nezbytné.“

Petr Šaj vysvětlil, že použití chemických přípravků Správa CHKOJ na Suchém vrchu připustila, protože tam nehrozí kontakt s vodou. V rezervaci nejsou prameniště ani například potoky.

Podle ekologů ze Společnosti přátel Jeseníků ale státní ochrana přírody jen opakuje stejné chyby jako v loňském roce.

„Správa CHKOJ překročila veškeré přijatelné limity. Její vedení za to musí nést odpovědnost,“ myslí si Ondřej Bačík.

O předběžné opatření, tedy okamžité zastavení lesnických prací, požádala Společnost přátel Jeseníků nedávno i v případě Národní přírodní rezervace Rejvíz.

I tam Správa CHKOJ znovu povolila kácení na okraji chráněného území. Ministr na konci června ekologům vyhověl. To, jak se situace na Rejvízu vyvíjí dál, nechce ministerstvo komentovat, protože řízení ještě nebylo ukončeno. Na otevřený dopis ohledně Suchého vrchu bude ministr podle mluvčího Ondřeje Charváta reagovat příští týden.

Záběry kůrovcové zkázy v Jeseníkách z června 2018: