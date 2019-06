Turisté objevili Jeseníky, hory jsou skokanem v návštěvnosti kraje

„Tradičně jsme bývali zimní destinací, situace se ale zcela změnila a také léto je hodně vytížené,“ uvedla místostarostka Malé Morávky Martina Brachtlová. Dodala, že odhadem je letní návštěvnost už na více než osmdesáti procentech zimní a každým rokem roste.

Turisté přibývají i tam, kde je léto sezonou hlavní. „Jde o návštěvníky všeho druhu. Od těch, co se ubytovávají na delší dobu a díky kterým se tady mimo jiné rozšiřují možnosti pronájmů chalup, až po jednodenní návštěvníky a příznivce koupání,“ řekl starosta Leskovce nad Moravicí u Slezské Harty Bedřich Buťák.

Zájem o projížďky na Slezské Hartě na vyhlídkové lodi Santa Maria se loni vyšplhal už na sedm tisíc pasažérů. S úspěchem se setkalo i obnovení provozu na trati Bruntál – Malá Morávka. Lokální trať loni ožila po devíti letech odmlky letními víkendovými a svátečními spoji.

„Sami jsme byli překvapení. Přepravili jsme asi osm tisíc pasažérů. Sedm tisíc platících a zbytek děti do tří let, které jezdí zdarma,“ uvedla Hana Antalecová ze Slezského železničního spolku.

Pro obce na Bruntálsku nárůst turistiky znamená rozvoj. I když většinu služeb a aktivit zajišťují soukromníci, radnice s nimi spolupracují a samy i přispívají. V Malé Morávce zbudovali inline okruh a připravují vznik infocentra, v Leskovci letos nově poslouží veřejné sprchy a toalety, nedaleko nichž vznikla i plocha pro stanování.

Problémem se stává doprava

„Na okraji směrem na Dolní Moravici máme záchytné parkoviště. Pokud by byl zájem, není problém odtamtud zajistit kyvadlovou dopravu. Ale zkoušeli jsme to, a zájem nebyl. Lidé chtějí autem až na místo a provoz je tu velký,“ popsala místostarostka Malé Morávky Brachtlová s tím, že vlak obci alespoň přes léto od aut trochu ulehčil.

Výhledově se nové parkoviště řeší v Leskovci. „Zatím při náporech využíváme zelených ploch. Parkoviště už je v územním plánu,“ upřesnil starosta Buťák.

Do Malé Morávky bude v létě jezdit vlak dál, hejtmanství zajistí obslužnost trati na dalších sedm let. Trať se také opraví.

„Jde o opravu mostních objektů, železničních přejezdů, železničního svršku a oprava nástupišť v Malé Morávce s celkovými náklady 29 milionů,“ upřesnil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš s tím, že se pracuje teď a druhá etapa začne v září.

Otvírá se i možnost protáhnout trať do Karlova. „Z Karlova by se pak mohl stát takový moravskoslezský Kitzbühel. Vedla by odtud lanovka nahoru na Kopřivnou, z té na Ovčárnu, takže by v Jeseníkách mohl vyrůst hezký komplex. První krok je určitě v tom, že se objevili zájemci o zakoupení budovy nádraží v Malé Morávce,“ naznačil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Právě rozvoj oblasti podle odborníků na turistiku stojí za nárůstem návštěvnosti.

„Když porovnáme Beskydy a Jeseníky, Beskydy mají už dlouho vybudovanou infrastrukturu. Do Jeseníků investoři přišli později, začala se tam stavět nová ubytovací zařízení a budovat infrastruktura. V některých ohledech je to tam tedy modernější,“ nastínil důvody David Karčmář ze společnosti Moravian-Silesian Tourism.