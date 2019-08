Správci lesů chtějí těžit i v cenných oblastech, ekologové jsou proti

Přes deset žádostí o povolení k zásahům proti kůrovci v cenných oblastech řeší Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zpomalit postup dřevokazného brouka chtějí Lesy ČR i církevní správci. Ekologické organizace jsou proti

„Jako správci lesa jsme povinni kůrovce likvidovat a tuto povinnost z nás nikdo nesejme. Kůrovec v Jeseníkách stále postupuje, snažíme se jej zbrzdit. Podali jsme žádost, abychom mohli napadené stromy kácet a odvézt,“ vysvětlil Libor Konvičný, ředitel Biskupských lesů ostravsko-opavského arcibiskupství.

Dodal, že kůrovce zcela eliminovat nelze, zásahy jej ale můžou značně zpomalit a část lesů tak zachránit. Kácet správci lesů v Jeseníkách chtějí i v prvních a druhých zónách chráněné oblasti.

Ekologické organizace jsou proti. Požadují, aby se v prvních, nejcennějších zónách nekácelo vůbec a v druhých jen do té míry, aby nevznikly holiny, což znamená nejméně třetinu stromů nechat stát. Správce lesů viní z vypočítavosti.

„Vlastníci, kteří nestíhají kácet kůrovcové stromy v hospodářských lesích, žádají o výjimky k povolení plošné těžby i v chráněných územích, aby od státní ochrany přírody mohli inkasovat peníze za případná omezení těžby. Státní i církevní lesy by přitom měly jít příkladem ostatním vlastníkům a respektovat zákon o ochraně přírody, který intenzivní plošnou těžbu v chráněných územích zakazuje,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Pokud podle něj lesníci výjimku dostanou, jesenické lesy promění v holiny. Proti tomu se správci lesů ohrazují. „Důrazně se ohrazujeme proti opakovanému napadání Hnutím Duha, které nás obviňuje ze samoúčelného vytváření holosečí v Jeseníkách. Na mnoha oblastech v zemi těžíme na základě výjimek. Jediným cílem této těžby je zpomalení kůrovcové kalamity. Musíme udělat, a děláme, veškerá možná opatření, aby se kůrovec dále nešířil,“ komentovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Doplnila, že kalamita je výjimečná a žádá si výjimečný postup. „Kritika není na místě. Lesníci, kteří spravují lesy státní, soukromé, církevní a další, o tom vědí své, jsou to hospodáři, kteří se snaží lesy zachránit. Pokud se na nějakém místě nebude proti kůrovci zasahovat, bude se automaticky šířit do okolních lesů a působit další a větší škody,“ sdělila Jouklová.

Také církev odmítá cílené plošné kácení. „Nechceme holiny. Já mám zkušenosti z 80. let s imisní kalamitou v Beskydech a vím, co je to za problém, holé oblasti znovu zalesnit. Jde o odtěžení napadených stromů. Pokud kůrovce včas nezbrzdíme, sežere všechny stromy,“ konstatoval Libor Konvičný. Dodal, že další šíření kůrovce ukazuje nejen průzkum v terénu, ale i rekognoskační lety nad oblastí.

Lesníci varují před rizikem spojeným s lesy bez zásahů. „V takových zónách by vznikla rozsáhlá území, kde by musel být vyhlášen zákaz vstupu z důvodů nebezpečí padajících suchých stromů a větví,“ řekla Jouklová. Podle ekologů to ale znamená ohrožení vzácných lokalit.

Vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj potvrdil, že se správa žádostmi aktuálně zabývá. „O výjimky si požádali všichni významní vlastníci a správci. Požadují zasahovat v maximální možné míře a co nejefektivněji,“ sdělil Šaj. O výsledku žádostí správa rozhodne do dvou až tří týdnů. „Udělení či neudělení výjimek i případných podmínek bude až obsahem jednotlivých rozhodnutí,“ dodal Šaj s tím, že podrobnosti u neukončených správních řízení nelze sdělovat.