Chata na Šeráku opět otevře, nedostatek pracovníků Jeseníky sužuje dál

Možnost na chatě se občerstvit či přenocovat budou mít návštěvníci znovu od pátku.

„Chata bude znovu poskytovat ubytovací i restaurační služby,“ potvrdila jedna ze zaměstnankyň firmy Bonera, která provozuje rozlehlé středisko na Ramzovském sedle.

Turistická chata Jiřího Chata stála na Šeráku od roku 1888. Postavil ji tehdejší německý sudetský turistický spolek. Byla to dřevěná chata s pár lůžky a malou hospodou, vypálil ji však neznámý žhář. Rok poté začala stavba kamenné chaty. Zaplatil ji vratislavský arcibiskup Jiří Kopp, jehož jméno nese. Dokončena byla v roce 1894. V roce 1927 dostala terasu a další části. Se Švýcárnou je nejznámější turistickou chatou v Jeseníkách a patří zároveň k nejnavštěvovanějším.

Turistům v Jeseníkách chata na Šeráku citelně chyběla. Vedle Švýcárny je totiž v oblasti Pradědu nejznámější turistickou chatou.

„Tato oblast je jednou z klíčových jesenických destinací. Když turisté dorazili na Šerák a chata Jiřího byla zavřená, nebyl to dobrý signál pro zdejší cestovní ruch. Je dobře, že se tento nedostatek podařilo odstranit,“ pochvaluje si ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.

Chata byla mimo provoz téměř tři měsíce. „Jediným důvodem, proč jsme chatu museli dočasně uzavřít, je nedostatek personálu,“ zdůvodnila tehdy šéfka areálu Bonera Karla Kubíčková.

V Jeseníku je hotelová škola, kuchaře ale podniky hledají marně

Provozovatelé středisek se shodují, že sehnat personál je obzvlášť na horách velmi těžké už delší dobu. V uplynulé zimní sezoně se však tento problém projevil naplno.

Lidé chyběli ve všech horských areálech napříč Jeseníky a jejich majitelé museli situaci operativně řešit. Kolikrát jim nezbylo nic jiného, než se do obsluhování v restauracích nebo na pokladnách pustit sami.

Podle šéfa Sdružení cestovního ruchu Jeseníky se však tento problém netýká jen Jeseníků.

„Dá se říct, že v poslední době je v cestovním ruchu obecně situace ohledně personálu nejhorší. Bohužel je to v čase, kdy naopak není problém s nedostatkem návštěvníků. Bez potřebných zaměstnanců se takový nápor turistů nedá zvládat donekonečna,“ upozornil Tomáš Rak.

Souhlasí s ním majitel penzionu Kovárna v Horní Lipové Josef Sekula, který sháněl kuchaře.

„Je to obrovský problém. Kuchař nám odešel koncem loňského roku po patnácti letech a nahradit se nám ho podařilo jen se štěstím člověkem odjinud. V Jeseníku je hotelová škola, učiliště, ale číšníka nebo kuchaře, který je po škole a kterého bychom si vychovali, tady neseženete,“ podivuje se Sekula.

Stejné štěstí neměl majitel penzionu Sport-Grill Zdeněk Pospíšil. „Celou zimu jsem musel vařit já a o víkendech mi vypomáhala manželka. Kdybych to sám neodmakal, tak jsem mohl penzion rovnou zavřít, protože člověka do kuchyně jsem prostě nesehnal. Bohužel to vypadá, že stejně dopadne i letní sezona. Kuchaře stále nemám,“ posteskl si Pospíšil.