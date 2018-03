ANO nezískalo hlasy pro novou starostku Jeseníku, koalice je v krizi

Fiasko při volbě starosty rozlítilo především dosavadního starostu a nyní řadového zastupitele Kalouse.

„Tři a půl roku koalice fungovala, udělala se spousta práce. Bohužel teď fungovat přestala a spouštěčem byla moje rezignace,“ prohlásil.

Kromě toho na Facebooku zaútočil na místostarostku Zdeňku Blišťanovou z TOP 09 a obvinil ji, že se starostovské křeslo snaží získat pro sebe navzdory koaliční dohodě, že nejvyšší post na radnici náleží hnutí ANO.

To má v rámci koalice šest mandátů, TOP 09 tři, po dvou ODS a KDU-ČSL. Poslední dvě křesla ve třináctimístné koaliční většině patří uskupením Občané Jesenicku a Nezávislí – Jeseník. Konvičková získala jen deset hlasů, ale kdo z koalice ji nepodpořil, není jasné, protože volba byla tajná.

Blišťanová, kterou chtěla na starostku nominovat opozice, což místostarostka nepřijala, Kalousova slova odmítla. Před druhým kolem, v němž bude ANO opět chtít prohlasovat Konvičkovou, prohlásila, že o pozici starosty zájem nemá.

„ANO jako nejsilnější strana má zase právo na svého starostu. Slíbila jsem, že koaliční smlouvu dodržím a budu volit zástupce hnutí. Já se chci soustředit na svou práci. Nechci hrát zákulisní hry ani nechci dělat starostku za každou cenu – v rozhádané koalici, kde si budou lidé házet klacky pod nohy,“ reagovala Blišťanová, která od Kalousovy rezignace funkci starostky fakticky vykonává.

Ať město vede Blišťanová, zní z opozice. Místostarostka odmítá

Kalous přesto v kritice koaliční partnera pokračuje a znovu obvinil Blišťanovou, že „touží po funkci starostky“.

„Ano, z mé strany to padlo. A že tu nabídku opozice místostarostka nepřijala? Bylo to z pragmatických důvodů. Vyhodnotila si, že by nedostala dostatek hlasů,“ řekl.

„Kdybych po funkci a po moci toužila, tak bych tu nabídku opozice přijala. Musím se ohradit proti tomu, že za tím je nějaká moje vypočítavost,“ reagovala Blišťanová.

Návrh ANO, aby funkci starostky převzala Jana Konvičková, ani na druhý pokus nepodpoří opoziční strany. Dokonce dál zaznívají hlasy, aby město do voleb vedla Blišťanová a na již tak rozklíženou koalici dál vyvíjejí tlak.

„Bylo by logické, aby se starostkou stala paní Blišťanová. Má s funkcí zkušenosti. Na tak krátkou dobu dávat do funkce někoho bez zkušeností by bylo riskantní. Koalice se měla dohodnout na tom, že bude prosazovat paní Blišťanovou, byť by to byl ústupek,“ říká například opoziční zastupitel Libor Halas (Hnutí pro Jeseník).

Další opoziční strana, ČSSD, by už starostu vůbec nevolila. „Je jenom půl roku do voleb. Bude nejlepší, když tuto funkci bude vykonávat místostarostka, která ji už stejně vykonává. K tomu nemusí být zvolena starostkou. Pokud přijde někdo zvenku, nestačí se za tu dobu ani zorientovat,“ prohlásila zastupitelka a v minulém volebním období starostka Marie Fomiczewová.

ANO na nejvyšším politickém postu trvá

Podobně to přitom vidí třeba i člen radniční koalice Tomáš Hradil (Občané Jesenicku).

„Bylo by strategičtější, aby tu práci bez zvolení vykonávala místostarostka. Když odečteme dva měsíce prázdnin, je to opravdu krátká doba, která by se takto dala zvládnout,“ řekl.

Koaliční dohodu však prý dodrží. „Pokud se bude znovu volit starosta, podpořím kandidáta ANO,“ potvrdil.

ANO však nikomu ustoupit nechce. „Hnutí ANO má nejsilnější pozici v zastupitelstvu a taky největší odpovědnost, takže má právo nominovat znovu svého kandidáta a to taky udělá,“ řekl Kalous.

Také Jana Konvičková potvrdila, že půjde i do druhé volby. „S nominací jsem souhlasila poprvé, a pokud budu nominovaná podruhé, znovu do toho půjdu. I za půl roku se dá udělat hodně práce a ANO by se ani na tak krátkou dobu rozhodně nemělo ocitnout na druhé koleji tím, že nebude mít starostu. Věřím, že koalice se dá nakonec dohromady a opakovaná volba se podaří.“