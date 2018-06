Z průmyslové zóny v Jeseníku má mládež bar i smetiště, podnikatelé zuří

„Mládež si tady udělala provizorní mototechnu. Běžně si sem jezdí měnit olej v autech nebo ojeté pneumatiky. Ty staré se pak válí všude kolem, stejně jako hadry a barely od benzinu či oleje,“ popsala například majitelka autodopravy Jitka Dittrichová, která má v jedné z hal v jesenické průmyslové zóně garáže.

„V noci přes víkendy tu pak pořádají pikniky, takže k tomu všemu ještě přibudou rozházené lahve od alkoholu, plechovky od energetických nápojů, krabičky od jídla a všude je cítit moč. Je to hrůza,“ dodala.

Podobnou zkušenost přitom mají i další podnikatelé. Místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová nedávno na základě jejich stížností průmyslovou zónu navštívila, aby se se situací seznámila přímo na místě.

„Jde o pozemky města, které jsou pronajaté, a je tam opravdu velký nepořádek. Ve spolupráci s městskou policií a technickými službami se to snažíme řešit,“ uvedla Blišťanová.

Městská policie podle ní už dostala za úkol častěji do průmyslové zóny zajíždět, především ve večerních hodinách.

„Za úvahu by stálo také instalování mobilní kamery, aby viníky bylo možné ztotožnit,“ přemítá nad dalšími kroky Blišťanová.

Za krátkou dobu se tam uklízelo už třikrát, ale nepomohlo to

Dle místostarostky město zváží i umístění popelnic na odpad. „Pořád by bylo lepší, aby nepořádek a odpadky končily v nádobách než poházené různě na zemi,“ vysvětluje.

Jesenické technické služby už nepořádek v areálu průmyslové zóny během krátké doby likvidovaly třikrát, pomohlo to však vždy jen na chvíli a objevil se tam znovu. Podle městské firmy není řešení ani umístit do zóny další kontejnery na odpad.

„Bavíme se s městem, jak situaci řešit. Dát tam odpadní nádoby by však bylo nesystémové, protože podnikatelé, kteří tam působí, je mají. Tohle by zřejmě skončilo tak, že se do nádob dostanou věci, které tam nepatří,“ obává se ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl.

Podle něj by tak úklid prostor jen zvyšoval městské firmě náklady. „Za úklid a likvidaci těchto odpadů původci neplatí,“ vysvětluje Ryčl.

Úklidové práce vynaložené navíc v průmyslové zóně městské firmě zřejmě uhradí radnice. Ta však doufá, že se podaří původce výtržností co nejdříve chytit.

„Určitě by pomohlo, kdyby se viníky podařilo odhalit. Myslím si, že by pomohla pokuta,“ je přesvědčená místostarostka Blišťanová.