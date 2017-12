Jeseník chce udržet středoškoláky v okrese, dá jim za to čtyři tisíce

„Pokles počtu žáků na středních školách na Jesenicku pokračuje. Zatímco ještě před pěti lety odcházelo na střední školy mimo okres 40 procent žáků, v minulém školním roce už to bylo 60 procent,“ sdělil jesenický místostarosta Petr Procházka (ODS), který příspěvek žákům navrhoval.

„To vede na středních školách k propouštění pedagogů a dochází k omezování počtu oborů. S tímto propadem je potřeba bojovat,“ dodal s tím, že peníze mohou být jistou motivací a pomohou pokrýt část nákladů na zahájení středoškolského studia.

„Žáci odcházejí studovat mimo okres, a to i v případech, že tu jsou stejné obory a na srovnatelné úrovni. Přispíváme na seniorské taxi a na další věci. Zkusme přispět i žákům, kteří tady zůstanou studovat. Třeba to pomůže propad alespoň zpomalit,“ doplnil Procházka.

Podle něj se výrazně snižuje také počet žáků, kteří končí povinnou školní docházku, což má dopad i na zaměstnanost. Například místní hotelová škola, jejímž je Procházka ředitelem, měla v letech 2011 až 2012 celkem 360 žáků, letos jich je pouze 220.

„Úbytek 140 žáků se například projevil tím, že jsem jako ředitel školy musel zrušit 12 učitelských úvazků a postihlo to i další zaměstnance. A stejně jsou na tom ostatní střední školy,“ dodal pro ČTK Procházka s tím, že kdyby se na základě finanční podpory rozhodlo pro hotelovou školu 11 žáků, tak se to vyplatí.

„Znamená to, že bude zachováno jedno učitelské místo, které je v současnosti velmi dobře placené,“ podotkl.

Užitečná věc, či vyhozené peníze? Zastupitelé se neshodli

Zastupitelé v názoru na příspěvek žákům nebyli jednotní. „Já ten návrh podporuji všema deseti. Myslím, že je to velmi dobré a užitečné,“ sdělil například zastupitel Václav Dvořák (KDU-ČSL).

Naopak Zdeněk Vršan (KSČM) označil příspěvek za vyhozené peníze.

„Jsem přesvědčen, že to nebude mít žádný efekt,“ řekl.

„Já z toho mám pocit, že je to plácnutí do vody, které nepřinese nic. Možná tak pocit nespravedlnosti nebo křivdy u těch, kteří jdou studovat mimo okres jenom proto, že obor, který si vybrali, školy na Jesenicku nenabízejí,“ přidal David Raif (Pro Jeseník).

Místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09) však upozornila na další výhody takové podpory.

„Podle mého se výrazně lepší spolupráce základních a středních škol. Děti se víc dozvídají o studijních oborech. Společně s tímto příspěvkem se pozitivní efekt může projevit,“ sdělila.

Další obce podporu zvažují, zatím k ní ale nesáhly

Jeseník je zatím první samosprávou na Jesenicku, která o příspěvku na studium rozhodla. Ostatní obce či města o něm většinou budou ještě jednat.

„Budeme o tom uvažovat, ale příliš pozitivně to nevidím. Spíš bychom se měli zamyslet nad tím, jak nalákat mladé po studiích, aby se sem vraceli. Jenže to by chtělo řešit spíš na státní úrovni, například slevami na daních pro chudé regiony,“ přemítá starosta Vidnavy Rostislav Kačora (Volba pro Vidnavu).

Lipová už podobnou motivaci pro své žáky odmítla. „Nemyslím si, že to může jakkoli pomoci,“ sdělil starosta Lipové Lubomír Žmolík (ODS).

Otázka tak je, jestli Jeseník nezůstane ve snaze motivovat své žáky příspěvkem na studium v okrese osamocený.