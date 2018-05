Místo krize nové přístroje a opravy. Jesenická nemocnice zažívá rozkvět

Novodobým milníkem se pro jesenickou nemocnici stal únor 2016, kdy ji od předchozího vlastníka převzala společnost Agel provozující řadu dalších zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji.

„Ještě před dvěma lety bylo velmi těžké předvídat, jaký bude další osud nemocnice. Doslova bojovala o život a nebylo jisté, zda se podaří zachovat všech pět základních oborů, kterými jsou interní lékařství, gynekologie, pediatrie, chirurgie a ARO,“ uvedla předsedkyně představenstva zdravotnického zařízení Jana Chrastinová

„Naštěstí se nám podařilo nemocnici stabilizovat a také nastartovat její další rozvoj,“ dodala s tím, že se podařilo otevřít i tři zcela nové ambulance v oborech, které v nemocnici dlouhá léta chyběly - oční, ortopedickou a ambulanci nutriční péče.

Teď se Jesenická nemocnice připravuje na další stamilionovou investici, která se bude týkat celého areálu.

„Rekonstrukce se dočkají například interna a chirurgie, dětské oddělení a zcela nový kabát dostanou také operační sály a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Odhadované náklady jsou ve výši 300 milionů korun,“ prozradila šéfka nemocnice, na projektové dokumentaci se podle ní intenzivně pracuje.

Nemocnice už pořídila nové vybavení za desítky milionů

Proměna se líbí jak pacientům, tak i místním obyvatelům. Jesenická nemocnice totiž byla podle nich dlouho vnímána negativně.

„Po vstupu nového vlastníka se situace výrazně změnila. Je vidět, že má zájem nemocnici rozvíjet. Náš okres potřebuje kvalitní zařízení a vypadá to, že ho budeme mít,“ pochvaluje si předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka Lubomír Žmolík.

Potvrzuje to i jedna z pacientek. „Konečně se s nemocnicí po dlouhých letech začalo něco dělat. Vážím si toho, kdo měl odvahu pustit se do velkých změn, ať už jsou to rekonstrukce oddělení, jež byly už dávno potřeba, či otevření nových ambulancí, které zde chyběly jako sůl,“ prohlásila žena, která si nepřála uvést své jméno.

Připravované obří investici už v poslední době předcházely dílčí kroky – nemocnice nakoupila nové přístroje za desítky milionů korun a pustila se i do dalších úprav. Moderně vybavené je tak například gynekologicko-porodnické oddělení.

„Zde jsme pořídili laparoskopickou věž, kolposkop, resektoskop, ultrazvuk a dvojici kardiotokografů k monitoringu rodiček před porodem,“ nastínila Chrastinová.

Důvěra pacientů roste, přibylo jich 12 tisíc

Nových přístrojů se dočkaly i operační sály, kde byly obměněny také stoly a světla pro operatéry.

„Radiodiagnostické oddělení pak loni získalo skiagrafický přístroj v hodnotě téměř dvou milionů korun. Za další dva miliony jsme pak nakoupili novou úpravnu vody pro hemodialyzační oddělení,“ doplnila šéfka nemocnice.

Většího komfortu v podobě padesáti elektricky ovladatelných polohovatelných lůžek si zase užijí pacienti na interním, chirurgickém a gynekologicko-porodnickém oddělení. Ženy po porodu pak mají k dispozici koupelny a sprchy se speciálními masážními hlavicemi a polepšila si i tamní LDN.

Díky změnám se podle vedení nemocnice výrazně zvýšila důvěra pacientů, o čemž svědčí i statistiky.

„V loňském roce jsme zaznamenali významný meziroční nárůst počtu zákroků i ošetřených lidí,“ přiblížila Chrastinová. V roce 2017 vyhledalo Jesenickou nemocnici 64 186 pacientů, což je oproti předešlému roku o 12 tisíc lidí víc.

„Ambulantních pacientů přibylo o pětinu, u hospitalizovaných pak celkový počet v roce 2017 dosáhl čísla 5 701, což je meziroční nárůst o více než dvě stovky lidí. V porodnici loni rodilo o desetinu více matek,“ shrnula Chrastinová.