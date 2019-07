Jeseník řeší záchranu centrálního vytápění, odpojujících se lidí přibývá

Jen z domů spravovaných Stavebním bytovým družstvem (SBD) Jeseník se už od systému Satezy plánují odpojit desítky bytů.

„Jde o zhruba padesát bytů. Na stavebním úřadu teď leží projekty na výstavbu malé kotelny, která by tyto byty zásobovala,“ sdělil technik SBD Vojtěch Břenek.

Družstvo by se tak mělo starat lidem kromě jiných věcí také o dodávky tepla. Navíc jim slibuje i s náklady na výstavbu malé kotelny zhruba třetinovou úsporu na výdajích za vytápění.

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová už kvůli situaci jednala se zástupci Satezy.

„Vzájemně jsme si vyjasnili pozice. V současné době ale nevidím jako pravděpodobné, že by se dalo ve stávajícím způsobu zásobování domácností teplem pokračovat,“ uvedla.

Pokud by se systém zhroutil, muselo by zasáhnout město

Podle ní je však situace velmi složitá a pro město do budoucna značně problematická.

„Pořád tu je hodně lidí, kteří se odpojit nechtějí. Ve chvíli, kdy bychom centrální zásobování zrušili, tak oni by byli postaveni do situace, kdy by museli řešit dodávky tepla jinak, což nechtějí. V takovém případě by se do toho muselo vložit město a vytápění těchto bytů řešit,“ upozorňuje starostka.

Blišťanová také dodala, že se snaha ukázat přínosy centrálního vytápění ukázala jako marná.

„Lidé se i přesto dál odpojují. Takže je pouze otázka času, kdy už bude odběratelů tak málo, že se centrální vytápění jednoduše nevyplatí,“ uvedla.

Řešení ožehavého problému teď mají v rukou zastupitelé, kteří musí vytvořit návrh budoucí „tepelné strategie“ města.

K vypovězení smlouvy není důvod, říká šéf Satezy

Firma Sateza je zatím k plánům města zdrženlivá. „My jsme nic neporušili, takže nevidíme žádný důvod k rozvázání smlouvy,“ zdůraznil ředitel Satezy Roman Macek.

Podle něj si lidé ani mnozí komunální politici neuvědomují, co obnáší jít takzvaně svou cestou.

„Pořád slyšíme, že lidé po odpojení významně ušetří. Pokud by se do toho započítaly opravdu všechny náklady a komfort v tom, že se nemusí ohledně tepla o nic starat, tak už to tak jednoznačné není. Na to ale odpojení vlastníci bytů přijdou až za několik let,“ poznamenal Macek.

Přesto se vlna odpojování nezastavuje. A majitelé bytů dál argumentují především vysokou cenou tepla. Přitom Jeseník je s cenou necelých 570 korun za gigajoule pod celostátním průměrem, jak vyplývá z údajů zveřejňovaných Energetickým regulačním úřadem. V Olomouckém kraji je mezi většími městy zhruba uprostřed žebříčku.

Ukončit centrální vytápění by byl nevratný krok, varuje starostka

Kotelny a sítě rozvádějící teplo patří městu, provozovatel za jejich užívání platí nájem, který město dál investuje. Pokud město centrální vytápění v budoucnu ukončí, přijde o majetek v hodnotě desítek milionů.

„Musíme pečlivě zvážit všechna pro a proti. Jsme si vědomi, že stopnout centrální vytápění by byl nevratný krok, který by městu v dalších letech přinesl zvýšené náklady,“ doplnila Blišťanová.

Jesenická bitva o teplo je přitom v regionu ojedinělá, další velká města problém s odpojováním bytů od centrálního zásobování řešit nemusí. Ani v Olomouci, kde je cena nejvyšší, ani v Přerově, kde lidé platí nejméně.

„Za poslední tři roky se neodpojil jediný dům,“ sdělila mluvčí Přerova Lenka Chalupová.