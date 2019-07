Lidé z Jesenicka se bojí omezení zdravotní péče. Jen spekulace, říká Agel

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová poslala nedávno hejtmanovi Ladislavu Oklešťkovi dopis a vyzvala ho, aby prověřil, zda informace o plánovaném omezování péče v Jesenické nemocnici mají reálný základ.

„Lidé se na nás obraceli s obavami, že má být například omezena či zrušena lůžková péče v některých oborech. Přitom už současný rozsah zdravotnických služeb na Jesenicku je nedostatečný. Vzhledem k tomu, že těch lidí je více a vázne komunikace s nemocnicí, rozhodli jsme se informovat Olomoucký kraj, který je garantem zdravotnické péče v regionu. Kompetentní lidé by měli zjistit, zda se něco podobného chystá, či nikoli,“ zdůvodnila starostka.

V dopise upozornila rovněž na to, že na Jesenicku není zaručena místní a časová dostupnost řady dalších zdravotnických služeb.

„Nechceme být v nejistotě. Potřebujeme vědět, na čem jsme,“ doplnila Blišťanová. K dopisu se zároveň prostřednictvím Sdružení měst a obcí Jesenicka připojily i další obce ze severu kraje.

„Nechceme se vrátit do situace, kdy za bývalého majitele byla nemocnice ohrožena. Bude dobré, pokud se informace kolující mezi lidmi prověří. My každopádně usilujeme o zachování všech oborů, které nemocnice nyní má,“ sdělil předseda sdružení Lubomír Žmolík.

Obavy nejsou na místě, tvrdí vedení nemocnice

Jesenická nemocnice má v současnosti obory jako chirurgie, dětské a novorozenecké oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, internu, ortopedii, radiodiagnostické oddělení a transfuzní oddělení. K tomu provozuje i léčebnu dlouhodobě nemocných.

Vedení zdravotnického zařízení ujišťuje, že žádné omezování péče nechystá. „Obavy nejsou na místě. Jesenická nemocnice se proti těmto tvrzením důrazně ohrazuje,“ řekla mluvčí Agelu Radka Miloševská. „Nerozumíme tomu, kde a proč se tyto nesmyslné spekulace objevují,“ dodala.

Podle Miloševské naopak vedení nemocnice trvale pracuje na jejím rozvoji.

„O tom svědčí skutečnost, že se daří neustále rozšiřovat spektrum poskytované péče. Naposledy se jednalo o otevření hematologické ambulance nebo pracoviště infuzní terapie,“ podotkla mluvčí Agelu.

Kraj: Agel ujistil, že žádné služby omezovat nebude

Hejtman Okleštěk potvrdil, že dopis od obcí na Jesenicku adresovaný Olomouckému kraji obdržel a na jeho základě inicioval schůzku se zástupci Agelu.

„Společnost Agel potvrdila, že bude v Jeseníku pokračovat ve stejném rozsahu a žádné služby omezovat nebude,“ sdělil Okleštěk.

Hejtmanství zároveň dalo najevo, že každé omezení zdravotnických služeb na Jesenicku by vnímalo jako krok zpět, zvlášť pokud jde o tak odlehlý region. Už nyní se totiž na severu kraje množí stížnosti, že v oblasti chybí některé odbornosti, jako třeba neurolog.

To ale podle Oklešťka nesouvisí přímo s Jesenickou nemocnicí. „V tom my nic udělat nemůžeme. Je to záležitost zdravotních pojišťoven, my na ně jen můžeme vyvíjet tlak. Při dnešním nedostatku odborných lékařů je ale otázka, zda to nějak pomůže,“ dodal.

Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Dalibora Horáka dlouhodobě platí, že Jesenická nemocnice má ve spádové oblasti málo pacientů a tím i málo výkonů. „Proto není pro lékaře tak zajímavá. Pokud je nedostatek lékařů ve vnitrozemí, potom je tento problém v pohraničí ještě mnohem větší,“ uvedl Horák.

Obavy o zdravotní péči lidé na Jesenicku nemají poprvé. Jesenická nemocnice se dostala do problémů už před lety za bývalého majitele.

Agel ji koupil v roce 2016 a od té doby do ní investoval desítky milionů korun. Vedle nemocnice v Jeseníku Agel provozuje v kraji i nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku.