Studenti z pohraničí budou pilovat jazyk sousedů, aby tam snáze našli práci

12:54

Naučit je důkladně jazyk a připravit po všech stránkách absolventy na to, aby se mohli u „sousedů“ úspěšně ucházet o práci. To má za cíl nový společný česko-polský projekt, do kterého se zapojila Hotelová škola Vincenze Priessnitze v Jeseníku. Výuku polštiny v pohraničí Olomouckého kraje má tato spolupráce posunout na mnohem vyšší úroveň.