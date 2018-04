Třída pro předškoláky nesehnala děti, nahradí ji školka pro znevýhodněné

„Nemohli jsme jinak, protože jsme nebyli schopni naplnit potřebnou kvótu deseti dětí,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Bílek, podle něhož je na vině změna školského zákona, která platí od loňského září.

„V současnosti tak není možné přijímat do přípravné třídy pětileté děti, ale pouze děti s odloženou školní docházkou. Navíc v posledních letech ministerstvo zvedlo minimální počet dětí ve třídě ze 7 na 10,“ vysvětlil ředitel.

Navíc podle něj mateřinky na Jesenicku mají méně dětí a snaží se ty starší udržet až do doby, než jdou do školy.

„Nerady je pouští,“ krčí rameny Bílek. Škola otevřela přípravnou třídu před deseti lety. Za tu dobu měla ve třídě nejvíc 14 dětí.

„Zájem od rodičů byl, ale vždy hrály významnou roli pětileté děti, které nám po změně zákona vypadly,“ dodal Bílek. I teď má podle něj několik rodičů pětiletých dětí zájem, ale už to nejde.

Škola uvolněné prostory využije jinak. „Zřídíme školku pro znevýhodněné děti. Potřebujeme do ní minimálně čtyři děti. Už teď ale registrujeme zájem od rodičů šesti dětí,“ řekl Bílek.

V dalších částech kraje kvótu někde naplňují jen s problémy

Do speciální mateřinky mohou chodit děti od 3 do 7 let s mentálním či tělesným postižením, se závažnými řečovými vadami nebo malí autisté.

„Zařazování těchto dětí do běžných tříd, takzvaná inkluze, řadě rodičů nevyhovuje a chtějí pro děti individuální přístup, což lze při omezeném počtu dětí ve třídě zajistit,“ vysvětlil ředitel.

Jinde v Olomouckém kraji přípravky zatím změny přečkaly. Oproti Jesenicku jsou ostatní oblasti lidnatější, takže požadované minimální „kvóty“ obvykle naplní. Byť někdy jen taktak.

„Podaří se nám přípravnou třídu otevřít, i když s velkými problémy a na výjimku,“ potvrdila ředitelka ZŠ Osecká v Lipníku nad Bečvou Miluše Juráňová.

Šéf krajského odboru školství Miroslav Gajdůšek přiznal, že i školy ve větších městech mají nyní s otevřením přípravek problémy.

„Leckde je to opravdu velký boj. Přitom jde o zařízení, které je velmi prospěšné a má pozitivní dopad na předškoláky,“ míní Gajdůšek. Podle něj po ohlasech z regionů ministerstvo školství připravuje změny.

„Uvidíme, jestli budou takového druhu, že pomohou dostat do přípravek více dětí,“ podotkl.