Horní část Jeleního příkopu bude průchozí v létě, dolní část až za tři roky

V roce 2017 hradní stráž omezila počet vstupů do Jeleního příkopu, pak ho kvůli opravě severní parkánové hradby celý uzavřela.

Práce začaly v úrovni od Pacassiho brány po kanovnické domy a podle smlouvy měly trvat deset měsíců v případě, když bude dobrého počasí. Nakonec skončily o něco později a nyní se dělníci přesouvají k věži Daliborka.

„Opravy hradeb pokročily do druhé fáze. Nejdříve byla opravena věž Mihulka a pozdně gotické parkánové hradby v jejím okolí. V další fázi se bude opravovat hradba u věže Daliborka. Projekt předpokládá náklady ve výši 60 milionů korun,“ řekl mluvčí Pražského hradu Vítek Novák.

Rozsáhlá rekonstrukce hradeb bude pokračovat až do roku 2022. Do té doby zůstane spodní část přírodní rokle uzavřená.

Mnohem dříve se lidé podívají do horní části, která je přístupná z ulice U Brusnice. Zde probíhají opravy kanalizace v blízkosti tunelu od architekta Josefa Pleskota. Poškodily ji kořeny vyvrácených stromů, přes které se převalila přívalová voda v červnu 2018. Sesunula se také část svahu.

Pražské vodovody a kanalizace by podle Nováka měly opravu za 17 milionů korun dokončit v červenci příštího roku. „Poté bude horní část příkopu otevřena až po Pleskotův tunel, který ale nebude průchozí do dolní části. Vstup do něj ale bude možný,“ dodal Novák.

A to bez bezpečnostních kontrol.



Drobnou rekonstrukcí prošly i brlohy někdejšího medvědince v horní části příkopu. Ten byl postaven ve 20. letech 20. století, když prezident Tomáš Garrigue Masaryk dostal darem dva medvědy od legionářů z Ruska. Zaniklo až v 60. letech.

„Po medvědáriu zbyl dnes jen úkryt, kam se medvědi uchylovali ke spánku, nebo když se jejich výběh čistil. Ten byl mnohem větší a celý z betonu. V jeho blízkosti je dům, kde žil jejich pečovatel,“ popsal historik a ředitel odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky Petr Kroupa.

Jinou podobu měl i Jelení příkop, který v minulosti nerozděloval žádný val. Na jeho místě byl dřevěný Prašný most, který nechala zasypat panovnice Marie Terezie v 17. století. Jeden z jeho pilířů je dodnes zachovaný ve vykopaném tunelu.

„Že se tady můžeme procházet, je vlastně zásluhou císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, který na hradě sídlil až do jeho smrti v roce 1875. Ten soukromé pozemky vykoupil. O něco později zde byly také kasárna,“ dodal Kroupa.

Jelení příkop bude přístupný u příležitosti oslav státních svátků 26. a 27. října a poté 16. a 17. listopadu, vždy od 10 do 15 hodin. Trasa je jednosměrná a začíná u branky v Chotkově ulici, končí v ulici U Brusnice.