V návštěvnickém centru Šumavy napadl muže jelen. Vůdce stáda zastřelí

Jednoho z návštěvníků napadl ve výběhu nejsilnější jelen ze stáda. Událost se stala již před čtrnácti dny, správa parku ji však tajila. Zraněný muž ze setkání vyvázl s několika pohmožděninami a podlitinami, jelen bude utracen. Informaci, kterou nyní přinesl Klatovský deník, potvrdil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

„Po dohodě s napadeným mužem jsme se rozhodli záležitost nijak nemedializovat, jsme s ním stále v úzkém kontaktu. Výběh s jeleny je v současné době dočasně uzavřen. Samotnou budovu centra a výběh s rysy ale mohou turisté navštěvovat,“ uvedl mluvčí.

Podle něj byl jelen nejochočenější ze stáda a jevil známky absolutní ztráty plachosti. I proto už správa parku nechce dál otálet s jeho odstřelem.

„Jeho chování je v současné době už tak nevyzpytatelné, že se nedá nic jiného dělat. Až výběh příští týden otevřeme, bude přístupný jen v doprovodu někoho z našich zaměstnanců, i když si další zvířata ze skupiny svou plachost zachovala. A jakmile to dovolí počasí, chystáme zásahy přímo ve výběhu, aby se nic podobného nemohlo opakovat,“ popsal Dvořák.

Podobnou zkušenost má i Martin Kočí, který se do výběhu k jelenům vydal loni 21. prosince.

„Prošli jsme vstupní branou a šli po vyšlapané cestě sněhem k první vyhlídkové věži. Když jsme ji měli na dohled, všimli jsme si, že hned naproti věži za dřevěnou ohradou je jelen. Vytahujeme foťáky a fotíme. Najednou udělal jelen dva tři skoky směrem od nás podél dřevěné ohrady. Koukám, ohrada končí. To není moc dobré, bleskne mi hlavou. To už se jelen otáčí a jde po cestě k nám. Začínám couvat a v hlavě mi běží, že to není vůbec dobré,“ vzpomínal Kočí.

Útočícího jelena pak zahnali hlasitými výkřiky. „Rozhodně jsme toho jelena nijak nedráždili ani jsme neopouštěli prostor vyhrazený pro turisty,“ ujistil Kočí.

Uvnitř areálu postaví plot

Jedním z opatření by měl být plot, který bude stát v areálu mezi pozorovatelnami a měl by bránit v setkávání lidí a zvířat. Kvůli zachování možnosti pohybu zvěře ale nebude moci být zcela uzavřený.

„Do míst, která zůstanou průchozí a kontakt se zvěří by tam mohl být teoreticky možný, budou chodit návštěvníci pouze v doprovodu odborníka. Opravdu nechceme riskovat podobné střety, ani to, že si zvěř na lidi příliš navykne,“ vysvětluje Dvořák.

Doplnění stáda podle něj nebude nutné ani po odstřelu jelena. Mezi laněmi totiž vyrůstá další jelen, který v budoucnu bude plnit roli vůdce stáda.