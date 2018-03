Je jaro – nejlepší čas na výměnu cestovních dokladů

„Jen ve dvou následujících měsících skončí platnost cestovního dokladu 240 občanům našeho města, dalším stovkám pak do konce roku. Protože některé ze zemí, kam míří naši občané na letní dovolenou, vyžadují platnost cestovního pasu minimálně půl roku po výjezdu z dané země, zájemců může být ještě více. Prozatím je počet žadatelů malý a občané jsou obslouženi bez čekání,“ uvádí vedoucí oddělení organizačních a správních agend Městského úřadu v Českém Těšíně Jana Mašková.

V Českém Těšíně lze zažádat o nový cestovní doklad v pondělí, středy po celý úřední den a ve čtvrtky mezi 8 až 11:30, vyzvednou jej lze i v neúřední dny.

K podání žádosti již není třeba předložit fotografii ani vyplněnou žádost, pouze je třeba mít občanský průkaz, u dětí rodný list. Správní poplatek činí u dětí do věku 15 let sto korun, osoby starší 15 let je to 600 korun. Občan může požádat i o vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, pak však musí počítat s vyšším správním poplatkem: 4 tisíce korun u dospělé osoby, 2 tisíce korun u dětí mladších 15 let .



„Loni jsme vyřídili 55 žádostí o vydání takzvaných rychlopasů. Proto lidem doporučujeme už teď kontrolovat platnost dokladů a zvážit cestu k nám na úřad už nyní,“ říká Mašková. Zákonnou povinností je vrácení neplatného cestovního pasu.

Občanský průkaz umožňuje českým občanům cestovat pouze do států v rámci EU/Schengenu. Dle současné právní úpravy je překračování vnější hranice společenství možné pouze s platným cestovním pasem. Již od roku 2012 musí mít navíc svůj cestovní doklad i děti, i když cestuji s rodiči.

V Českém Těšíně mohu občané uhradit od roku 2015 správní poplatek za vydání cestovních dokladů nejen hotově, ale i platební kartou.

„Pracoviště na úseku cestovních pasů jsme vybavili platebním terminálem, který přijímá všechny typy platebních karet s výjimkou American Express a Union Pay. Služby bezhotovostní úhrady využívá zhruba třetina našich klientů,“ doplnila Mašková. Poplatky se hradí při podání žádosti.