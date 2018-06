JCDecaux se nechce vzdát zastávek, lepí na ně otevřený dopis pro Krnáčovou

Původní dopis poslala firma JCDecaux, která se stará o městský mobiliář a které v roce 2021 končí smlouva. Primátorku v dopise vyzývají, aby se „zasadila o zřízení nové, nestranné a nezaujaté odborné komise, která pod dohledem veřejnosti připraví zcela nové podklady pro transparentní výběr provozovatele přístřešků a dalšího městského mobiliáře v Praze.“

Pražští radní už na konci minulého týdne rozhodli, že firmě smlouvu neprodlouží a nového správce vyberou z koncesního řízení. To má být podle JCDecaux ušité na míru konkurenční firmě BigBoard.

Podklady pro radní měl připravovat úředník, který podle serveru Novinky.cz požíval několik let auto patřící firmám kolem skupiny BigBoard.

„Po Praze jsme polepili asi 50 našich zastávek. Našim cílem je ukázat a upozornit veřejnost, jaké praktiky se dějí na magistrátu,“ mluvčí JCDecaux Michal Štefl.

„O těchto zakázkách roky rozhodoval mimo jiné váš úředník magistrátu pan Ivo Mates, u kterého nedávno média odhalila skandální korupční jednání. Jen pro osvěžení vaší paměti, tento úředník roky denně zdarma jezdil luxusním vozem Volvo, které různě vlastní společnosti skupiny BigBoard,“ píše JCDecaux v dopise.

Dopis je podle magistrátu lživý

Magistrát se proti tvrzení v dopisu JCDecaux ohradil a podle primátorky Adriany Krnáčové jsou v něm lživé informace.

„Je lež, že město schválilo podmínky nové soutěže. Rada pouze řekla, že půjde cestou veřejné soutěže, do které se může přihlásit jakýkoliv subjekt, tedy i JCDecaux. Žádné podmínky v tuto chvíli schválené nebyly,“ uvedla na adresu dopisu primátorka Adriana Krnáčová.

A dodala, že úředník Ivo Mates, který na magistrátu už skončil, obsah schváleného tisku nijak neovlivňoval.

„Měl na starosti pouze procesy, tedy zadání do systému a na hlavičce materiálu je jasně napsáno, že za věcnou a právní správnost odpovídá ředitel Jan Rak z odboru hospodaření s majetkem a obsah tvořila komise,“ dodala s tím, že zvažuje právní kroky a pravděpodobně podá na JCDecaux trestní oznámení za pomluvu.

JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez reklamní plochy. Další má dopravní podnik.

Nová firma by je měla od roku 2021 vlastnit všechny s tím, že 585 reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro potřeby magistrátu. Příjmy z reklamy ze zbytku by šly soukromníkovi. Na oplátku by Praze podle návrhu platil 30 milionů korun ročně, což by znamenalo za 20 let příjem do městské pokladny ve výši 726 milionů korun.