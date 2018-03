VIDEO: Zledovatělý jasan ve Svatošských skalách je turistickou atrakcí

„Lidé si ho fotí. Řekl bych, že ho znají z minulých let. Je to už taková tradice a samozřejmě i turistická atrakce. Nezdá se mi, že sem někdo cestu váží kvůli tomu, i když nevím, možné to je,“ řekl majitel restaurace Hynek Novák.

Před dvěma lety si myslel, že námraza je na tamním jasanu zatím rekordní. Nynější chladné počasí ho ale přesvědčilo o opaku.

„Letos je zamrzlý nejvíc, co kdy byl. Mrazy byly hodně silné a ještě jsou,“ podotkl.

Teploty se na některých místech regionu pohybují hluboko pod bodem mrazu. Například na stanici v Šindelové ukázaly v úterý teploměry minus 24,1 stupně Celsia, ve středu to bylo minus 22,1 stupně. Ještě chladněji ale bylo na Jelení, kde ve středu naměřili 27 stupňů pod nulou.

Podle pozorovatele počasí ze Šindelové Rudolfa Kovaříka se od minulé soboty drží teploty nad 1000 metrů pod minus deseti stupni, a návštěvníci hor tak zažívají arktické dny.

„Při současné rychlosti větru je ovšem pocitová teplota ještě nižší, a to klidně i minus 22 stupňů,“ uvedl. Na jeho stanici je nyní půda pod sněhem promrzlá do 11,5 centimetru . Tam, kde není sníh, je to 21 centimetrů .

Silné mrazy budou ještě ve čtvrtek

Podle předpovědi meteorologů by se měly silné mrazy objevit ještě i ve čtvrtek.

Takto vypadal jasan v loňském lednu:

„To by se minimální teploty měly pohybovat od minus 13 do minus 17 stupňů Celsia , ojediněle kolem minus 22 stupňů Celsia , v mrazových lokalitách i přes minus 30 stupňů.“ uvedl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Poté už by měly mrazy postupně polevovat. Například v sobotu by se průměrná denní teplota mohla vyšplhat na plus jeden stupeň, v neděli pak na pět stupňů nad nulou. Týdenní vývoj počasí ČHMÚ předpokládá, že ve čtvrtek průměrná denní teplota ještě o něco povyskočí.