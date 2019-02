Nemyslím si, že bych byl kontroverzní, říká teplický podnikatel Třešňák

A přestože o sobě říká, že je jen obyčejný stavař, jeho kroky často budí emoce. Třeba v září 2008 nechal zbourat zchátralou budovu Městských lázní, což mu řada obyvatel Teplic dodnes neodpustila. Na druhou stranu nechal opravit zchátralý kostel sv. Bartoloměje z 19. století.

„To už lidé moc neřeší. Pro ně i novináře je přece jednodušší si do Třešňáka prostě kopnout,“ říká muž, který prý často pracuje i déle než 12 hodin denně a jemuž během rozhovoru takřka nepřestal zvonit telefon.

Začněme rokem 2008 a pro mnoho lidí kontroverzním bouráním historické budovy Městských lázní. Musela tehdy opravdu jít k zemi?

Ano. Městské lázně jsem koupil ve stavu podobném starému zimnímu stadionu v Teplicích. Byly to ruiny. Kupoval jsem je jen proto, aby mi tam nelezl syn a něco se mu nestalo. Bydlím totiž hned naproti, a když mu bylo asi 10 let, tak jsem ho tam načapal. Bál jsem se, aby tam nevlezl znovu, aby na něj něco nespadlo. Uvnitř to bylo rozebrané, střecha děravá, zdi rozpadlé. Jestli někdo říká, že jsem lázně nechal zchátrat já, tak neříká pravdu. Mám fotografie, v jakém stavu jsem je v roce 2007 koupil. Status kulturní památky navíc z budovy sejmuli ještě před koupí památkáři. Kdybych to nechal v původním stavu, všichni by nadávali, že má Třešňák hrůzu. Podobně mi lidé vyčítali i Nákupní centrum Fontána na náměstí Svobody. Demoliční výměr na ty domy byl vydán už v roce 1988 a já začal bourat až v roce 2011. Měl jsem hotovou studii, vydané územní rozhodnutí a chtěl jsem tam stavět už v roce 1996. Jenže pak se to zaseklo, na náměstí se současně začala stavět dvě obchodní centra a někdo to mazaně předhodil proti mně. Šlo o účelový boj, chtěli mě zdržet. Jeden z těch domů, který byl staticky v pořádku, byl mimochodem zachován a opraven.

Novináři o vás často píší, že jste kontroverzní podnikatel. Souhlasíte s tímto výrokem?

Že jsem kontroverzní, tvrdí oni, já si to nemyslím. Ať mi tedy řeknou, co jsem udělal špatně. Pravidelně podporuji Gymnázium Teplice a studenty v regionu. Opravil jsem spoustu domů a málokdo ví, že jsem zachránil i teplický kostel sv. Bartoloměje. Udělal jsem na něm novou střechu a pronajal ho společnosti VisitTeplice. Snažím se svými projekty vrátit život do centra Teplic. To už ale nikdo nenapíše. Je to stejné jako s jednou průmyslovou školou v Ostravě, které jsem opakovaně daroval milion korun na nové CNC stroje. Udělal jsem dobrou věc, podpořil trh práce v republice, která silně trpí nedostatkem technicky vzdělaných lidí. Myslíte, že přišel nějaký novinář na tiskovku? Nepřišel. Protože to pro ně není zajímavé. Jedna televize se mě dokonce ptala, kolik jim za to zaplatím. Něco myslíte dobře a oni po vás ještě chtějí peníze. Nebo jsem kontroverzní tím, že jsem někoho vyhodil? Ano, mám více firem a občas někoho propustím. To je standardní věc. Neřeknu, kdybych dělal zakázky pro město, ale ty já nedělám. V Teplicích ani jinde jsem nikdy žádnou takovou nedostal. Ani moje firmy. Zaměřuji se na nákup pozemků a domů, výstavbu, opravy, správu, údržbu a pronájem nemovitostí.

Možná k tomu u řady lidí přispívají i takové věci, jako když jste loni spolufinancoval kampaň Miloše Zemana před druhou přímou volbou prezidenta. Nechal jste vytisknout letáky s jeho příběhem, které následně zaplavily poštovní schránky v Česku. Proč?

Jsem členem Hospodářské komory ČR a pravidelně doprovázím s početnou delegací podnikatelů pana prezidenta na jeho zahraničních cestách. V delegaci jsou zastoupeny firmy napříč regiony, odvětvími i obory. Jako jediný z politiků se nás na těchto misích ptá, čím nám může pomoci. Ostatní politici si tam jezdí jen za vlastním byznysem a protokolem. Zástupci mé firmy doprovázeli pana Zemana také na jedné z jeho cest do Chorvatska, kde připravuji nedaleko Rijeky hotelový resort Costabella. Pan prezident představil projekt všem. Jak prezidentce Chorvatska, tak předsedovi vlády a předsedovi parlamentu, a dostal se tak do povědomí tamní široké veřejnosti. Miloš Zeman je pro mě poctivý politik a velmi vzdělaný člověk. Podpořit jeho volební kampaň byla má osobní iniciativa.

V jednom rozhovoru s vámi jsem četl, že pokud vaše firma nevydělá milion korun denně, tak kvůli úvěrům na projekty zkrachuje. Co je na tom pravdy?

To je věta vytržená z kontextu. Nechci vám poskytovat zavádějící údaje. Je to koloběh příjmů a výdajů. Největší příjmy máme samozřejmě z pronájmů a prodeje bytových jednotek. Ale na druhé straně jsou výdaje. Mezi největší patří například splátky úvěrů, náklady spojené s provozem a údržbou nemovitostí, které vlastníme, a osobní náklady.

Jaroslav Třešňák (55 let) Absolvent Střední průmyslové školy stavební (obor dopravní) v Děčíně. První profesní zkušenosti získal ve společnosti Silnice Teplice, Vojenské stavby a Vodní stavby

Podílel se na výstavbě pražského metra či na realizaci Strahovského tunelu

První dům v Teplicích postavil už před revolucí v roce 1987, dnes jich ve městě a jeho nejbližším okolí vlastní desítky

Postupně se začal zabývat i obchodní činností. V roce 2011 založil společnost JTH Holding a.s., která k dnešnímu dni zastřešuje 45 dceřiných společností. Disponuje projekty zejména na území České republiky, Slovenska a Chorvatska

Pojďme se spolu podívat na několik vašich plánovaných projektů. Od roku 2009 se marně pokoušíte opravit Hadí lázně, jež vlastníte. Ty už se začínají značně rozpadat…

Ani jeden z pěti předložených architektonických návrhů na obnovu a rekonstrukci Hadích lázní u památkářů neprošel. Stále platí, že je chci zachránit. Dlouhodobě vzlínající minerální Hadí pramen ale poškozuje zdi až do výše téměř dvou metrů. Budova je postavená na nejnižším místě v Teplicích, stojí prakticky celá na vodě. Silnice podél objektu je metr pod úrovní země. Stačí, když okolo projede trolejbus, a voda teče po stěnách. Lázně jsou blízko hlavní silnice a my bychom je rádi posunuli o kousek dál, aby tu mohla vzniknout jakási klidová zóna. Chceme tu vybudovat lázeňské centrum pro děti, ale když maminky s dětmi přijedou autem, tak nebudou mít kde parkovat. A upřímně, ukažte mi rodiče s postiženým dítětem, který nepřijede autem. Rádi bychom pro ně tedy udělali pár parkovacích míst a zároveň bychom díky tomu lázně trochu odklonili od hlavní cesty. Plánujeme další schůzku s památkáři a věřím, že najdeme společnou řeč. Postupujeme ale jen malými krůčky. Původně jsem to chtěl mít hotové v roce 2015 a je rok 2019.

Měl jste v plánu postavit ve městě i 80metrový mrakodrap, Šanovskou věž. Jak to vypadá s tímto projektem?

Zatím jsme ho uložili k ledu. Naší prioritou je momentálně vybudovat na náměstí Svobody čtyřhvězdičkový hotel Mozart. Rozhodně se ale k Šanovské věži chceme do budoucna vrátit. Jsme na severu Čech a měli bychom být pyšní na to, že se zařadíme na seznam nejvyšších budov v Česku s tak zajímavým projektem bytového domu se službami. Máme již zkušenosti s rezidenčním bydlením v Karlových Varech. Lidé, kteří zde bydlí, mají k dispozici bazén, sauny, relaxační zónu i fitness. I v této věži by byl plavecký bazén, masáže, wellness svět a privátní vířivka.

Tepličané ale proti záměru protestovali. Sepsali i petici.

Nemyslím si, že je 40 protestujících lidí proti 50 tisícům dostatečné množství. Lidem se nelíbilo hlavně to, že má být budova vysoká. My už jsme ale projekt předělali do úplně jiného designu, a přestože bude věž nakonec možná ještě vyšší, tak to z dálky nebude moc vidět, protože je schovaná v dolíku. Místo toho, aby byli Tepličané hrdí, že tu postavíme něco výjimečného, zvýšíme atraktivitu a návštěvnost města, tak proti tomu protestují. To mě mrzí. Přitom by lidé měli na co koukat, protože nahoře plánujeme udělat špičkovou restauraci s výhledem na město. Teplice jsou známé lázněmi, fotbalem a sklárnami, mohly by mít i svou výškovou budovu.

Vraťme se k hotelu Mozart na náměstí Svobody. Jak bude vypadat?

V podzemí by měla být dvě patra parkování a v přízemí kavárna, pivní lázně, pivovar s pivnicí a bankovní dům. V 1. patře pak restaurace a kongresový sál, ve 2. patře bazén a wellness svět. První kroky už jsme zahájili, vedle bývalé budovy Telecomu jsme letos postavili dům, kde by měly být do konce října kompletně převedeny všechny datové kabely. Poté budou následovat demolice a další stavební práce. V roce 2020 chceme začít stavět a nejpozději na konci roku 2023 hotel otevřít.

Pro jakou klientelu bude?

Hotel bude orientovaný na silně personalizovaný servis spojený s individuálními představami hostů. Vedle nás žije 7 milionů Němců, z Berlína je to k nám po dálnici tři hodiny. Podle mě sem můžeme přitáhnout klientelu i z nedalekých Drážďan či Chemnitzu. Nedávno jsem byl pracovně v Číně a spolu s turistickým centrem VisitTeplice se snažíme propagovat tzv. severní cestu (poznávací okruh Praha–Teplice–Drážďany–Berlín) pro čínské návštěvníky. Mnoho čínských cestovatelů k nám míří jen na jeden den z okolních zemí, ale jsou zvyklí hodně utrácet a jsou velmi nároční. Mým snem je doplnit a zvýraznit turistickou infrastrukturu, která v Teplicích chybí, a zvýšit tu cestovní ruch.

Nedávno vznikl na místě bývalého zimního stadionu Kaufland, na jehož střeše je lanové centrum za 23,6 milionu. Proč jste se rozhodl pro tento koncept?

Pozemek s bývalým zimním stadionem jsem koupil společně se svou ženou. Ruiny, které tam byly, jsme nechali zbourat a poté jsme v novinách a na internetu nechali udělat anketu, ve které měli lidé možnost rozhodnout se, co tam chtějí. Později se mi ozval jeden pán s tím, že by tam mohla být aréna na plážový volejbal. Když mi pak ale vyprávěl, co všechno by tam chtěl mít, například 12 parkovacích míst pro autobusy, 100 míst na osobáky, hlavní halu, šatny a tribunu pro 500 lidí, rychle jsem pochopil, že to nebude stát 1,5 milionu korun, jak mi říkal. Po určité době jsem se tedy domluvil s Kauflandem a i kvůli územnímu plánu jsem se rozhodl právě pro lanové centrum na střeše. Myslím, že to bude dobrá věc nejen pro Tepličany, ale i pro turisty. V moderním lanovém areálu v centru města je připraveno vyžití pro celou rodinu.

Máte v rukávu ještě další projekty, které chcete v Teplicích uskutečnit?

Máme připravený třeba pětihvězdičkový butikový hotel s názvem Zlatá loď, který se bude nacházet vedle Sadových lázní. Mělo by tu být i podzemní parkoviště a bydlení. Nejdříve ale musíme dokončit hotel Mozart. Dále máme v rukávu lázeňský dům s hotelem v Šanově. Pozemky jsou koupené a jsme ve fázi projektování. Vše se ale musí dělat postupnými krůčky.

Kolik pozemků v České republice vaše firma ročně nakoupí?

Ročně realizujeme v Česku deset až patnáct projektů. Expandovali jsme i na Slovensko, ale tam se nám zatím kvůli rozdílné kultuře podnikání nedaří proniknout tak, jak bych si představoval.

V minulosti jste v Teplicích pronajímal byty klientům z arabských zemí. Ti sem ale v poslední době jezdí už méně. Co tomu říkáte?

Podle mě je to škoda. Na dlouhodobé lázeňské pobyty přijížděli nejen dospělí, ale i početné rodiny s dětmi, většinu nákladů jim platil stát. Dostávali 24 tisíc eur na pobyt a všechno zde utratili. Arabská klientela je za mě velmi bonitní a přínosem pro českou ekonomiku. Samozřejmě ale musí být jasně nastavená pravidla. Vím, že se v minulosti řešilo, že dělají v parku nepořádek, ale od toho jsou přece technické služby města, aby ho uklidily. Za ubytování odvádím nemalé poplatky do městského rozpočtu, které určitě pomohou částečně úklid zaplatit. Vzhledem ke zvýšené návštěvnosti a využívání parkových ploch v lázeňské sezoně je za mě nutné četnost úklidu a vyvážení odpadkových košů navýšit. Kdo trochu cestuje, ví, že v zahraničí to funguje jinak. Pracovníci nastoupí na úklid ve čtyři ráno a v šest je uklizeno. Možná byste se divil, jak to o půlnoci vypadá třeba v parku v Londýně. Je tam nepořádek a máte pomalu strach se tam projít. Jenže časně ráno je vše hezky uklizené. S odpadky mají ale problém i jiná menší česká turistická města, třeba Telč nebo Český Krumlov. Co město, to specifikum, a je třeba najít řešení.