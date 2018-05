Podnikatel Strnad si pronajal část VPE, koupil i firmu Vítkovice Doprava

„Společnost Vítkovice Energetické strojírenství (VES) si pronajala od Vítkovických strojíren halu Kotlárny a technologické vybavení v hale Jaderky,“ potvrdil informaci majitel společnosti Vítkovické strojírny František Pivoda. „Smlouva je uzavřena jako krátkodobá s vědomím insolvenčního správce.“

Jaroslav Strnad se v někdejších závodech vítkovického strojírenského holdingu, který se dostal do problémů, angažuje na více místech. V rámci reorganizačního plánu majetkově vstoupil například do nejdůležitější vítkovické firmy, Vítkovice Heavy Machinery, kde má za pomoc při reorganizaci získat nadpoloviční vlastnický podíl.

Spekulovalo se i o jeho angažmá ve společnosti Vítkovické strojírny, které v konkurzu převzaly někdejší společnost Vítkovice Power Engineering poté, co se samotné strojírny dostaly do finančních těžkostí. Ke koupi či jinému vstupu do firmy však nakonec nedošlo a společnost je nyní v úpadku a kvůli dlužným výplatám z ní hromadně odcházejí zaměstnanci.

Možná dokončí u důležitou ruskou zakázku

Právě od ní si firma Jaroslava Strnada pronajala prostory Kotlárny, kde by podle informací MF DNES mohla dokončit zakázku pro ruskou jadernou elektrárnu, kterou společnost Vítkovice kvůli problémům dokončit nezvládla.

Strnadem založená společnost Czechoslovak Group nedávno koupila další vítkovickou společnost, Vítkovice Doprava.

„Společnost bude nadále poskytovat a rozvíjet nabídku služeb v oblasti železniční přepravy, spedice, silniční dopravy i údržby a servisu kolejišť či kolejových vozidel. Nový vlastník počítá s využitím synergií s průmyslovými podniky Czechoslovak Group,“ řekl Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group, serveru zdopravy.cz, který na koupi upozornil jako první.