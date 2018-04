Lékař Barták u soudu zopakoval, že žádné vraždy neplánoval

„Snad se konečně doberu pravdy. Jsem velký hříšník co se týká slečen, ale vraždy jsem neplánoval. Je to spiknutí bývalé kaplanky ze sekty Adventistů a chronického zločince,“ hájil se u soudu Barták, který znovu stojí před krajským soudem za údajné plánování tří vražd a vydírání. Podle obžaloby plán osnoval v liberecké věznici na podzim 2013.

Ve vězení si odpykává dvanáctiletý trest za sexuální delikty. Soudy jej potrestaly i za plánování vražd. Všechny předchozí rozsudky právě za osnování smrti ale zrušil nejvyšší soud a kauzu vrátil ke krajskému soudu v Liberci. Soud musí znovu hodnotit důkazy.

Klíčovým důkazem je videonahrávka, kterou pomocí hodinek se zabudovanou kamerou opatřil spoluvězeň Miloš Levko. „Vedli jme nezávazné řeči v alkoholovém opojení, nic z toho jsem nemyslel vážně. Použilo se to ale proti mě,“ uvedl Barták.

Údajně si jako movitý vězeň kupoval vodku od Levka. Za litr platil 1000 korun. „Levko v tom jel ve velkém. Alkohol tam tekl proudem,“ řekl Barták.



Domnívá se, že jej chtěl spoluvězeň nahrávkami vydírat. Když viděl, že neuspěje, předal je policii.



Nejvyšší soud nařídil, že se soud musí podrobně zabývat duševním stavem Bartáka. Dosud totiž znalci nehodnotili jeho vystupování na nahrávce. Soud se musí zabývat i okolnostmi pořízení nahrávky a tím, jak se hodinky s kamerou dostaly do vězení.

Obhajoba totiž operuje s možností, že hodinky pocházely od policie. Pokud by se to prokázalo, nahrávku by nebylo možné použít jako důkaz. Policie by totiž ke skrytému odposlechu potřebovala mít příkaz soudu. Ten nic takového nepovolil. „O tom, že šlo o policejní akci není sebemenší doklad,“ uvedl státní zástupce Petr Hořín.



Zda se na předání hodinek do věznice podílela i policie, prověřovala Generální inspekce bezpečnostních. Nic takového ale nezjistila.

Levko odmítl vypovídat. U soudu ale vypovídala jeho nevlastní dcera, která uvedla, že hodinky převzala od neznámého muže. Pak je předala kaplance věznice Renatě Wachové.

„Miloš Levko mi během návštěvy řekl, že mi někdo zavolá a požádal mě, abych od něj převzala balíček, že jsou to nahrávací hodinky. Sešli jsme se na náměstí u radnice,“ uvedla svědkyně. „Zavolala jsem Renatě (Wachové, pozn. redakce) a ta si pro ně přišla ke mě domů,“ řekla svědkyně.



Levko jí údajně řekl, že o tom policie ví, a že to není nelegální. „Nevím, jestli to byly výmysly. Ten člověk, co si přišel pro hodinky, se mi nelegitimoval.“



Vyslechnutá kaplanka ale odmítla, že hodinky do věznice donesla. „V souvislosti s předáním balíčku mě nikdo nekontaktoval. Nemám ponětí o tom, jak se hodinky dostaly do vězení.“



Jako kaplanka přicházela do kontaktu s Levkem asi třikrát týdně. Vězeň k tomu podle ní nepotřeboval doprovod vězeňské stráže.

Liberecký soud pak právě tuto kaplanku minulý týden v pátek potrestal nepravomocně podmínkou za to, že nechávala vězně Levka nahlížet do interního vězeňského informačního systému. A také za to, že mu přinesla léky ovlivňující centrální nervovou soustavu.

Barták podle obžaloby plánoval násilnou smrt bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděry a pravoslavného kněze Eugena Freimanna. Vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun, jež hodlal využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku a vycestování do ciziny, konkrétně přes Polsko do Běloruska.