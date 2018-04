Janův Důl dostal miliony na čistší vodu. Teď hrozí, že je budou vracet

„Chtěli jsme zlepšit kvalitu vody v Ploučnici, která obcí protéká. Spousta lidí teď do ní vypouští odpadní vody napřímo a to nechceme. Ale nečekali jsme, že Povodí Ohře nebude s domácími čističkami souhlasit,“ řekl starosta Janova Dolu Jan Mašek.

Podle Povodí Ohře ale nejsou domácí čističky tak účinné. „Největší problém je nárazové a nerovnoměrné využití automatických praček v domácnosti nebo vypouštění vany. Velký objem vody zasáhne do procesu čištění odpadní vody takovým způsobem, že se posune část nedočištěných vod do vodního toku. Navíc se tím zředí látky, kterými se živí organizmy v domovní čistírně. Současně se do čistírny dostanou pro organizmy jedovaté látky jako aviváže nebo čističe toalet. Organizmy následně odumírají a proces čištění není tak intenzívní,“ vysvětlil mluvčí povodí Ohře Jan Svejkovský.

Centrální kanalizace vy se nevyplatila, míní starosta

Pro Janův Důl je však zamítavé stanovisko povodí značnou komplikací. „Jsme obec tři kilometry dlouhá a centrální kanalizace, jak ukázala i dokumentace krajského úřadu, by se v tomto případě nevyplatila. Byla by příliš drahá a neefektivní. Měřila by tři kilometry a bylo by na ni napojeno jen 150 lidí. Proto jsme to chtěli řešit individuálními čistírnami. Myslíme si, že cokoliv bude lepší než stávající stav,“ zmínil Mašek.

Povodí Ohře naproti tomu obci doporučilo výstavbu tří až čtyř obecních čistíren. „Mají lepší technologie a je tam zajištěno lepší a rovnoměrnější rozložení přísunu odpadních vod. Zároveň jsou obecní čistírny provozovány alespoň s občasnou obsluhou, která případné nedostatky technologie odstraní,“ doplnil za povodí Svejkovský.

Janův Důl teď proto řeší, co s dotací na domácí čističky dělat. „Obáváme se, že vodoprávní úřad Magistrátu města Liberec jako nadřízený orgán bude negativní stanovisko Povodí Ohře respektovat a my o dotaci přijdeme. Povodí tvrdí, že domácí čističky lze zřídit jen v místě s roztroušenou zástavbou, což my prý nejsme. Celé je to o výkladu zákona,“ dodal starosta Mašek.

Obec musí prokázat, že vhodnější řešení neexistuje

Vodoprávní úřad zatím ještě správní řízení v tomto případě neuzavřel. Určitou naději však Janův Důl má. „Stanovisko Povodí Ohře chápeme. Nicméně v porovnání se současným stavem, kdy je většina objektů odkanalizována zcela nevyhovujícím způsobem, představuje vybudování dotovaných čistíren žádoucí zlepšení. Pokud tedy obec prokáže, že vhodnější řešení není v jejich silách, umožníme tyto čistírny vybudovat,“ sdělila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Domácí čistírny chce přitom z dotací získat pro obyvatele části Harcova i město Liberec. Harcov totiž není odkanalizován a splašky tak tečou do přehrady. Domy, které nepůjde napojit na plánovanou kanalizaci, by tak měly mít domácí čistírnu. Díky roztroušené zástavbě by v tomto případě nemusel být s jejich povolením takový problém.