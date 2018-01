Znovu se hledá šéf Janských Lázní, bezvládí v krkonošském zařízení trvá

Vítěze výběrového řízení z konce loňského roku Vasila Janka nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO 2011 nejmenoval, ale vypsal nové výběrové řízení. Primář dětské léčebny Vesna se měl stát nástupcem v září odvolaného Jiřího Rampoucha, postavili se proti němu však odboráři ze svazu OSPEA. V současnosti lázně vede obchodní ředitel Martin Voženílek. Nový šéf bude známý nejdříve v březnu.

Když výběrová komise oznámila vítěze, vypadalo to, že od podzimu trvající bezvládí je u konce. Primář dětské léčebny Vesna Vasil Janko podle informací MF DNES konkurz, který ministerstvo vypsalo na podzim po vyhazovu Jiřího Rampoucha, s přehledem vyhrál. V prosinci však nastoupila Babišova vláda a nový šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch, který vystřídal Miloslava Ludvíka (ČSSD), Janka nejmenoval.

V úterý ministerstvo vyhlásilo nový konkurz, lhůta pro podání přihlášek je do 6. února. „Na základě výběrového řízení vypsaného bývalým ministrem Miloslavem Ludvíkem nebyl žádný z uchazečů na pozici ředitele jmenován. V závislosti na rozhodnutí ministra by se nový ředitel mohl ujmout funkce nejdříve v průběhu března,“ uvedla mluvčí rezortu Gabriela Štěpanyová.

Vítěz, který nebyl vybrán

Vasil Janko oznámení, že vyhrál, nikdy nedostal. „O výsledcích jsem se dozvěděl z kuloárů. Podle informací, které mám, mě výběrová komise doporučila jednoznačně. V pátek jsem obdržel z ministerstva dopis. V něm se píše, že jsem nebyl vybrán. Předpokládám, že bude nový tendr,“ řekl primář Vesny den před tím, než ministerstvo konkurz skutečně vyhlásilo.

Rozhodnutí rezortu zdravotnictví ho nijak nevykolejilo. „Chápu, že nový ministr si chce udělat výběrové řízení po svém, mohl však respektovat výsledky, když byly tak jednoznačné,“ sdělil.

Do věci se navíc vložil odborový svaz OSPEA, který označil poslední výběrové řízení za zmanipulované a požadoval jeho zrušení.

„Vítěz výběrového řízení Vasil Janko obdržel převažující hlasy, byť dle podmínek výběrového řízení měl mít zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně šest let, ale to u něj nebylo splněno. Pana primáře považujeme za erudovaného odborníka v oblasti lékařství. Musíme však zdůraznit, že rozhodně nesplňuje požadavky na ředitele podniku,“ uvedli předáci svazu Luboš Olejár a Jan Jáci v dopise adresovaném předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

Podle odborářů jsou krkonošské lázně podinvestované a fungují pouze ze setrvačnosti.

„Lázně jsou investičně zanedbané, nehospodárné (za rok 2016 vykázaly opět ztrátu, i když celé lázeňské odvětví je velmi ziskové). To v nás budí podezření, že lázně jsou dlouhodobě tunelovány,“ napsali v dopise ministerskému předsedovi. OSPEA má přitom členské organizace hlavně v dopravních podnicích.

Není to poprvé, co se odboráři hlasitě angažují v otázce ředitele lázní. Svůj podíl měli už na odvolání Rampouchova předchůdce Rudolfa Bubly v roce 2016, metody jeho práce ostře kritizoval Svaz pacientů České republiky. Jeho zástupci si stěžovali na ministerstvu zdravotnictví.

„Řídil lázně jako svou soukromou firmu, ne jako státní podnik. Rozvoj lázní neměl vizi, se zaměstnanci se zacházelo tak, že raději odcházeli jinam,“ řekl tehdy MF DNES prezident Svazu pacientů Luboš Olejár. Tedy tentýž muž, který je podepsán i pod dopisem adresovaným Andreji Babišovi.

Pro lidi zainteresované do dění v krkonošských lázní jsou personální kotrmelce a životnost ředitelů v řádech měsíců jen těžko pochopitelné.

„Nerozumím tomu, co se tam děje. Stát by se měl chovat jako řádný hospodář, ale nechová se tak. Už by bylo potřeba, aby lázně měly nějakou koncepci a stabilitu. Co si o tom mají myslet zaměstnanci, když mají každou chvíli jiného ředitele,“ neskrývá rozčarování starosta Janských Lázní Jiří Hradecký (VPM).

Podle něj by byl muž, kterého doporučila výběrová komise, pro státní podnik dobrou volbou. „Měl jsem z výsledku výběrového řízení dobrý pocit. Vasil Janko zná problematiku lázní, pracuje tam dlouho a zaměstnanci ho znají,“ zdůraznil starosta.

Zaměstnanci v nejistotě

Už loni v září zaslali pracovníci lázní na ministerstvo petici se dvěma stovkami podpisů, ve které protestovali proti odchodu Rampoucha a po ministru zdravotnictví žádali, aby zrušil možnost odvolat ředitele bez udání důvodu. Uklidnit situaci bylo také jedním z motivů, proč se Vasil Janko do výběrového řízení na podzim přihlásil.

„Nejde o mou osobu, ale o lázně jako takové. Pracuji zde 20 let a cítím určitý závazek. Podnik potřebuje stabilní vedení, 400 zaměstnanců je v nejistotě a atmosféra není příjemná. V době, kdy se české zdravotnictví potýká s nedostatkem lékařů a sester, je velmi obtížné do této nejistoty sehnat nové zaměstnance. Janské Lázně mají mezinárodně ceněné výsledky, ale bohužel současná situace pověsti zařízení neprospívá,“ vysvětlil primář dětské léčebny Vesna.

Janské Lázně zažívají nevídané personální veletoče. Za čtyři roky se vystřídali čtyři ředitelé. Před Rampouchem je vedl Rudolf Bubla, kterého na podzim 2016 za podivných okolností v poslední den svého mandátu odvolal tehdejší ministr za ČSSD Svatopluk Němeček. V mezičase lázně řídila dnes již bývalá ekonomická ředitelka Hana Turečková. Rudolf Bubla byl v čele státního podnik od roku 2013, kdy vystřídal někdejšího šéfa nemocnic v Náchodě a Vrchlabí Josefa Šimurdu.

V letech 1990 až 2013 seděl v ředitelském křesle Roman Koudele. Než bude znám nástupce Jiřího Rampoucha, povede lázně obchodní ředitel Martin Voženílek. Otázkou je, jakou životnost bude mít jeho nástupce, který vzejde z nového výběrového řízení. Vláda Andreje Babiše nezískala důvěru a není vyloučeno, že ve chvíli, kdy bude další kabinet žádat sněmovnu o důvěru podruhé, v něm už ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebude.