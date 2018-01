Nikdy se nevzdávej, hlásal. Sportovci oplakávají řidiče i jeho dcerku

S mužem, který hrával hokej i fotbal, profesionálně se věnoval kulturistice a v Rokycanech byl známou osobou, se jeho přátelé a spoluhráči rozloučí v sobotu u zimního stadionu v Rokycanech.

Už od středy se na místě kolize spontánně objevují svíčky, květiny i plyšové hračky.

„Kamarádi, přátelé, tragická událost odchodu našeho kamaráda Vrbiče s jeho dcerkou Danielkou nás všechny zasáhla. Chtěl bych Vás všechny pozvat na zimní stadion v Rokycanech k uctění památky minutou ticha a zapálením svíčky,“ stojí ve výzvě, která se šíří po Facebooku.

Pietního setkání se účastní také Vrbův kamarád, kulturista Michal Trykar.

„Byl to suprový kluk, zkrátka kamarád do nepohody. Vždycky pozitivně naladěný. Dokázal člověka podpořit, poradit mu. I když jsem byl v kulturistice zkušenější a radil jsem mu, časem se karty obrátily,“ vzpomíná Michal Trykar.

Jan Vrba byl sportovcem tělem i duší. Hrával hokej v mládežnických kategoriích na vrcholové úrovni, několik sezon odehrál jako fotbalista Rakové. V posledních letech se ale na plno věnoval kulturistice, byl jedním ze zakládajících členů oddílu Spartan race training group Rokycany.

Známý byl především jako fitness trenér. Pověstné byly jeho kruhové tréninky.

„Kulturistice se začal věnovat asi před třemi lety. Prvních závodů se zúčastnil předloni a úspěchy se velmi brzy dostavily. Získal titul vicemistr České republiky, titul získal i na soutěži v Rakousku,“ vyjmenoval Trykar. S Janem Vrbou měli několik společných tréninků, plánovali, že se v letošním roce potkají na stejných závodech.

Never Give Up

Život Jana Vrby, který se řídil heslem Never Give Up (nikdy se nevzdávej) vyhasl v plzeňské fakultní nemocnici, do které byl převezen ve středu po dopravní nehodě u Ejpovic na Rokycansku.

Záchranáři, kteří na místě kolize po půl čtvrté odpoledne zasahovali, jeho stav hodnotili jako velice vážný. Po devatenácté hodině přišla zpráva, že řidič vozu na následky mnohačetných zranění zemřel. O necelé tři hodiny později zemřela i jeho dcera, kterou s poraněním hlavy do nemocnice transportoval vrtulník.

Nehoda se stala mezi Rokycany a Ejpovicemi. Ze stop od barevných sprejů na silnici, které tam policisté namalovali při vyšetřování, vyplývá, že Škoda Octavia, kterou řídil Jan Vrba, jela od Ejpovic na Rokycany.

Těsně před koncem rovinky ale auto jelo protisměrem. Levými koly se dostalo až na hranu, kde asfalt přechází na travnatou krajnici. Pak se stopa stáčí doprava.

Když se octavia vracela na svoji polovinu vozovky, srazila se s projíždějícím autobusem. Náraz poškodil autobusu levý přední roh, osobní auto mělo zdemolovanou levou část v oblasti dveří. Zůstalo v příkopu pod silnicí otočené proti směru své původní jízdy. Příčinu nehody policie dále vyšetřuje.

Dopravní nehoda u Ejpovic (24. 1. 2018)