S Janem Stráským se přijel do Prachatic rozloučit i exprezident Klaus

Do Prachatic dorazil i bývalý prezident Václav Klaus. Do obřadní síně ho doprovodil senátor za Šumavu a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS).

„Byl to milovník hor a šumavské přírody. Navíc ale organizoval i stezky pro nás ostatní, aby nás ke své vášni také nalákal. Byl to také kvalitní politik, musím zdůraznit, že byl schopen přijmout i nevděčné povinnosti jako pozici posledního premiéra federální vlády,“ prohlásil Václav Klaus, v jehož vládách Jan Stráský působil.

„Byl to obětavý a přátelský člověk. Na nic si nehrál a nestylizoval se. Nechtěl například nejnovější oblek, říkal, že by to nebyl on,“ dodal Klaus.

Po něm zavzpomínal syn Jan, který vyprávěl například zážitky z cest a výletů.

Rozloučit se přišlo i vedení prachatické radnice - starosta Martin Malý a oba místostarostové Jan Klimeš a Miroslav Lorenc. Dorazili také šumavští starostové, například Václav Vostradovský z Kvildy nebo Antonín Schubert z Modravy nebo Jiří Mánek, který ho vystřídal ve funkci ředitele Správy NP Šumava.

Přijeli i bývalí kolegové z hejtmanství. Šéfem krajského úřadu byl Jan Stráský v letech 2001 až 2006. Jihočeští politici se netajili tím, že díky jeho zkušenostem a kontaktům se jim v Praze jednalo snadněji.

„Výběr ředitele byl tehdy součástí povolebního koaličního vyjednávání. Pana Stráského jako člena Unie svobody navrhla Čtyřkoalice a musím říct, že rozhodnutí přijmout ho bylo jedním z mých nejlepších,“ vzpomíná exhejtman a poslanec Jan Zahradník (ODS).

Jako hejtman měl Zahradník se šéfem krajského úřadu Stráským korektní vztah a vzájemně si vykali.

„Bral jsem ho jako staršího přítele, od kterého jsem se naučil spoustu věcí a jsem mu za to dodnes vděčný. Byl výborným ředitelem krajského úřadu, který vlastně vybudoval od nuly,“ oceňuje Zahradník.

Kariéru na krajském úřadě ukončil kvůli své celoživotní zálibě - turistice. V roce 2006 se stal jako dlouholetý člen předsednictva Klubu českých turistů jeho předsedou. A tuto funkci zastával až do dubna 2014.

„Dospěl jsem k názoru, že můj čas se v této funkci (šéfa úřadu, pozn.red.) navršil. Navíc nepovažuji za vhodné, aby se ředitel úřadu měnil s koncem volebního období samosprávy, a proto raději odcházím, řečeno sportovně, v poločase. Druhým důvodem je, že jsem od dubna předsedou Klubu českých turistů a obě funkce se nedají dělat společně dlouhodobě naplno,“ vysvětlil tehdy v rozhovoru pro MF DNES.

A to bylo vždycky životní krédo Jana Stráského - dělat každou práci naplno. Ačkoli předseda klubu turistů je v naší zemi čestnou neplacenou funkcí, Stráský byl přesvědčený, že vyžaduje plné nasazení.