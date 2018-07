Dušín, který zběhl. Čižinský pomáhá okolí a jde proti vlastní straně

Už odmala Jan Čižinský bezelstně pomáhá lidem ve svízelných situacích. Ještě coby dítě spolu se svými sourozenci vypomáhal seniorům s nákupem. O mnoho let dříve, než kandidoval na starostu Prahy 7, se zase staral o manželský pár, s nímž se znala jeho matka. Manželé ho pak překvapili tím, že mu odkázali svůj byt.



Ruku v nouzi nabízí i jako starosta. „Měl vysoký morální kredit a byl čestný, což si udržel i potom, co se stal starostou. Snad ho politika nezkazí,“ vzpomíná pedagog a bývalý kolega z Malostranského gymnázia Antonín Blomann.

Nejen proto si získal sympatie mnoha lidí, kteří přes půl roku sbírají podpisy pod petici, aby do voleb mohla jít iniciativa Praha sobě, jejímž lídrem je právě Čižinský. Někteří jeho příznivci ho líčí skoro jako hodného a slušného Mirka Dušína z příběhů o Rychlých šípech.

Komunální volby 2018 Každé úterý a každý pátek přináší MF DNES profily lídrů jednotlivých politických stran, kteří se chtějí po podzimních komunálních volbách stát primátorem či primátorkou hlavního města.



Popularitu získal i tím, že se stal hlasitým zastáncem zachování Libeňského mostu, kterému hrozí demolice. Na domovské Praze 7 se zase blýskl tím, že zamezil výstavbě předražené radnice, kterou plánovalo předchozí vedení městské části. K řetězu starosty chce nyní přidat i ten primátorský. „Praha potřebuje nutně změnu. Politickou i ve svém vztahu k městským částem,“ popisuje Čižinský svou motivaci.

Změnu má zajistit podle něj právě Praha sobě, přestože on jako její lídr je čtvrtým rokem na magistrátu koaličním zastupitelem. I díky jeho hlasu mohlo metropoli vést ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, STAN, KDU-ČSL). „Jiná koalice nešla dát dohromady a bezvládí bylo pro město ještě horší variantou,“ říká ke svému koaličnímu angažmá Čižinský, který má teď v KDU-ČSL pozastavené členství.

Zároveň slibuje, že radnici hlavního města povede stejně jako Prahu 7. Za čtyři roky ve vedení tam podle Čižinského jeho hnutí Praha 7 sobě rozjelo vybudování nové radnice, zajistilo obyvatelům péči v poliklinice, zlepšilo úklid a navýšilo kapacitu ve školkách. „Vše jsme vyřešili rychleji a levněji než naši předchůdci,“ míní starosta.

Aby mohla Praha sobě kandidovat, musí sesbírat přes 90 tisíc podpisů lidí s trvalým bydlištěm v hlavním městě. Už minulý týden Praha sobě oznámila, že má přes 92 tisíc podpisů, načež ještě týden intenzivně sháněla další. V úterý Jan Čižinský oznámil, že jich nasbírali něco málo přes 97 tisíc.

Politik vycházející z davu

Pokud bude kandidatura uznána, může být Čižinský favoritem na primátorský post, pokud by mu většina petentů dala hlas i v říjnových volbách. Do nich půjde proti své domovské KDU-ČSL, jejímž byl členem od roku 2003 a která jde do voleb v koalici s TOP 09 a STAN.

„Mrzí mě, že nekandidujeme spolu, přestože jsme rozdílní. Zatímco já jsem spíše pravicový a konzervativní a jsem přesvědčen, že politik by měl přesvědčit dav o své pravdě, Honza je spíše levicový, liberální a je součástí davu a myšlenky, které v něm slyší, chce implementovat,“ popisuje Čižinského Jan Wolf, předseda pražských lidovců.

Podle Čižinského však nešlo, aby Praha sobě vzala na svou kandidátku i členy pražského KDU-ČSL. „Sbírání podpisů není kompatibilní s politickou stranou,“ říká Čižinský a odmítá, že by byl zběhem či zrádcem své domovské strany. I tak si politik lidovce znepřátelil.

Ještě loni za ně kandidoval v Praze jako dvojka do Poslanecké sněmovny. Jeho tvář byla na stranických plakátech hned vedle jedničky a tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana. V metropoli strana nakonec získala jen jeden post a ten díky preferenčním hlasům získal oblíbený pražský starosta.

Podle informací MF DNES však ještě před volbami plánoval, že do komunálních voleb půjde s vlastním uskupením. Což mu nyní KDU-ČSL, která napomáhala jeho zviditelnění, nemůže zapomenout. „Kandidátce jsem svým vykroužkováním pomohl,“ tvrdí Čižinský s tím, že cílem bylo pomoci demokratickým stranám a svou kandidaturou přilákat voliče.

Dva řetězy na krku nevadí

Důvod, proč nakonec nechtěl kandidovat za stranu, je ten, že cítil velkou podporu z komunity na domovské sedmičce. „Kolem Prahy 7 sobě se utvořila skupina lidí, kteří chtějí změnit celé město, jako my městskou část. Je to tedy spíše tak, že já jsem od nich dostal nabídku, která se nedala odmítnout,“ líčí.

Zatímco poslaneckého postu se chce Čižinský po komunálních volbách vzdát, pokud by se dostal do vedení metropole, starostou městské části chce být i nadále. I kdyby se stal primátorem. Časově by to podle něj nebyl problém obě funkce zvládat.

„Vždy se pracuje v týmu. Spíše podle mě platí, že kdo není schopný fungovat ve více funkcích, není schopen vést týmy, nemůže pomýšlet na kandidaturu na primátora,“ míní lídr Prahy sobě. Právě na své kolegy se chce spolehnout v boji o hlavní město i při případném usednutí do vedení metropole.

Takové schopnosti si odnesl i ze skauta, jehož je už 25 let členem. S oddílem z Břevnovského kláštera zvládl za pouhých šest tisíc korun objet na bicyklech Island. Na kole ho lze spatřit i dnes, coby starosta na tomto dopravním prostředku jezdí po metropoli. Někdy na něm vozí i některou ze svých tří dcer.

Do voleb jde Čižinský s tím, že chce vybudovat záchytná parkoviště, konečně zařídit mobilní signál v metru, zvýšit platy pražských učitelů a zajistit péči o seniory co nejblíže jejich domovům.

Sám Čižinský má ještě jednu snahu. Změnit vztah mezi primátorem a obyvateli metropole. „Primátor je odtržen od lidí a reality. Jeho vazba na obyvatele, sousedy, je vzdálená. Chci, aby vládce Prahy byl spíše starosta než primátor,“ říká kandidát na primátora.

Přestože nyní jako starosta reaguje na výtky a dotazy obyvatel na sociálních sítích, jde podle něj vztah primátora a občanů změnit i tím, že radnice půjde lidem naproti. Po vzoru jeho domovské Prahy 7.

„Při jednání zastupitelstva dáváme body, které jsou pro lidi zajímavé a důležité, na začátek či na pevně stanovený čas, aby se mohli zapojit do debaty,“ popisuje Čižinský.