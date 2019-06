Z palet květináče, z lahví sklenice. V likérce vdechli nový život odpadům

„Odpad přetváříme v něco dále použitelného,“ konstatoval Tomáš Bryzgal, ředitel výrobního závodu likérky Jan Becher Pernod Ricard.

V likérce ročně musejí vyřadit přibližně 12 tun poškozených skleněných lahví. Netradiční skleničky, které vznikly v rámci Dne zodpovědnosti, podle Tomáše Bryzgala využijí například v koktejlových barech.

„Ani ostatní sklo během roku ovšem nekončí na skládce. Stanou se z něj další lahve,“ podotkl ředitel.

Je pyšný na to, že 99 procent odpadu z továrny nekončí na smetišti. Vedle přetavení střepů na znovu použitelnou skelnou hmotu například recyklují i zbytky bylin z výroby věhlasného likéru. „A to jedno zbývající procento odpadu budeme nově vozit do spalovny v Chotíkově, kde jej přemění v energii,“ doplnil Bryzgal.

A elektřinu? Tu karlovarská továrna od 1. ledna nakupuje výhradně z obnovitelných zdrojů. I když to vyjde dráž.

Odpovědné nakládání s odpady ovšem není vlastní jen výrobě. Při propagaci značky likérka využívá výhradně recyklovatelné papírové kelímky či brčka. Tento přístup k životnímu prostředí je podle Tomáše Bryzgala vlastní celému koncertu Pernod Ricard, pod jehož křídla karlovarská Becherovka spadá.

„Například švédská destilérka, kde vzniká Absolut vodka, má nulovou karbonovou stopu,“ potvrdil ředitel karlovarské likérky, kterému letos vedle zaměstnanců podniku byli při Dni zodpovědnosti k ruce i kolegové z vedení podniku z Prahy.