Funkcionalistický palác Jalta ožil, velké plány s ním měl i Švachula

Švachula plánoval, že z prvorepublikové budovy vytvoří za 250 milionů superúřad, kam sestěhuje všechny pracovníky městské části. Byla by to největší investice prosazená politikem, kterého mezitím zadržela policie a soud ho poslal do vazby kvůli obvinění z kšeftování se zakázkami radnice.



Rozsahem by oprava paláce překonala modernizaci tržnice na Zelném trhu za 70 milionů i plánovanou opravu domu na adrese Nádražní 4 za více než sto milionů. Obě figurují na „seznamu“ podezřelých zakázek.

„Sestěhováním do Jalty zlepšíme prostorové podmínky zejména pro kontakt s veřejností, ušetříme za opravy stávajících budov, kde nyní sídlí úředníci, a navíc zřídíme pro návštěvníky bezbariérový přístup. Zlepší se i koordinace mezi jednotlivými odbory a už nebudeme muset platit za pronájem kanceláří na adresách Husova 3/5 a 8. Zůstalo by zachováno pouze zázemí na Měnínské 4 pro pracovníky veřejně prospěšných prací,“ vysvětloval tenkrát Švachula zastupitelům prostřednictvím odpovědi na interpelace, čím je obří investice výhodná.

Společně s tehdejším starostou Brna-střed za Žít Brno a nynějším místostarostou za ANO Martinem Landou iniciovali schůzku, na kterou sezvali předsedy politických klubů.

„Stalo se tak dva roky po komunálních volbách. Po tuto dobu se na účtu městské části shromažďovaly peníze, které měly sloužit na opravu bytů. Místo toho částka stále rostla až asi ke 300 milionům. A v té době Landa svolal schůzku, na které byl i Švachula, a představili nám plán na vytvoření velkého úřadu v Jaltě. Když jsem se ptal na náklady, Švachula řekl, že asi 250 milionů. Naštěstí se přihlásil zájemce o koupi a k této obří zakázce nedošlo,“ přiblížil tehdejší předseda kontrolního výboru zastupitelstva za TOP 09 Bohumil Straka s tím, že mohlo jít o další Švachulův podezřelý počin na radnici.

Jednání se účastnil i tehdejší zastupitel na Brně-střed za KSČM Martin Říha. „Náklady na přestavbu Jalty mně připadaly hrozně vysoké. Kdyby už sto milionů, ale čtvrt miliardy je opravdu moc,“ zavzpomínal Říha, který byl k plánu radnice Brna-střed s Jaltou skeptický.

Vedení městské části si nechalo vypracovat studii, kterou má redakce k dispozici. Podle ní by přízemí zůstalo průchozí s matrikou, Family Pointem, pokladnou, Czech Pointem či podatelnou. Ve druhém podlaží se počítalo s velkým sálem pro zasedání zastupitelstva. Zbylé prostory by si rozdělily jednotlivé odbory.

„Pokud si vzpomínám, k vytvoření nového úřadu nás skutečně vedl fakt, že máme úředníky rozmístěné v několika budovách. Jejich základní kámen byl položený kolem roku 1248. Byť bychom se snažili je upravit, ať už energeticky, nebo bezbariérově, tak nikdy to nebude mít řešení. Jalta je přece jenom o pár set let mladší, logicky by byl komfort pro veřejnost větší,“ nastínil Landa důvody k obří investici do přestavby pasáže Jalta.

„Zda měl Švachula na tomto projektu osobní zájem, se mně těžko spekuluje. Jaltu vlastnilo město, to znamená, že do případných oprav by investoval magistrát. Jiná situace by nastala, pokud by nám budovu svěřili. To bychom pak opravy řešili z pohledu městské části. Našli jsme tenkrát dokonce i grant na vnitřní vybavení,“ uvedl ještě Landa.

Bývalého místostarostu a po loňských volbách radního Švachulu s dalšími osmi politiky a podnikateli zadrželi policisté na začátku března po razii na radnici.

Tehdejší člen ANO čelí obvinění, že založil organizovanou skupinu, která si podle vyšetřovatelů rozdělila úplatky za víc než 17 milionů korun, za což „přihrála“ zapojeným firmám zakázky za 180 milionů.

Sám Švachula si podle policistů přišel na zhruba 8,8 milionu. Stále zůstává ve vazbě, žádost o propuštění soud ve středu zamítl. Zmírnil mu však režim, Švachula má teď například nárok na více návštěv.

Palác získalo město v roce 2006

Palác architekta Jaroslava Polívky získalo město Brno v roce 2006 kontroverzní směnou za několik lukrativních nemovitostí v centru. Tehdy vládnoucí ODS do něj chtěla sestěhovat městské úředníky, kvůli vysokým nákladům ale z plánů sešlo a magistrát pro budovu marně hledal kupce.

V roce 2013 se snažil oživit plány na dům úředníků náměstek primátora za ODS Robert Kotzian, město však nadále preferovalo prodej.

„Už tehdy se počítalo s náklady ve výši 250 milionů, což se zpětně ukazuje jako nadsazená částka. Současný majitel budovu opravil za nižší sumu, byť slouží jiným účelům,“ hodnotí Kotzian zpětně svůj nápad s tím, že o podobném plánu Švachuly nevěděl.

Nynější majitel Richard Saliba, který Jaltu koupil v roce 2016, budovu opravil za 130 milionů. V pasáži, jež je kromě náměstí přístupná i z Panské ulice a z průchodu vedle hotelu International, najdou lidé obchody a služby, ale třeba i suterénní kabaret Jalta, ten přivítá první diváky o prázdninách. Už od zahájení provozu však v parteru a suterénu začne fungovat lidová restaurace Srdcovka, známá Brňanům pod názvem U Neptuna.