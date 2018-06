Mladík, jenž ubodal svou babičku, si podal dovolání k Nejvyššímu soudu

Devatenáctiletý Jakub Ševčík, jenž před necelými dvěma lety v Dubí na Teplicku ubodal svou babičku a dostal za to 17 let vězení, podal prostřednictvím svého advokáta dovolání k Nejvyššímu soudu. Vyplývá to z justiční databáze.