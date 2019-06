Narkoman přepadl obchod s oděvy a zneužil prodavačku, dostal šest let

„Případ se vymyká z běžného rámce trestných činů loupeže a znásilnění,“ uvedl dnes během zdůvodnění rozsudku předseda senátu Jan Šott.

Soudce zdůraznil, že jednání obžalovaného se mimořádně hrubě dotklo lidské důstojnosti oběti. Obžalovaného poslal na šest let do věznice s ostrahou, poté mladíka čeká pobyt v psychiatrické nemocnici, kde se podrobí ochranné léčbě sexuologické a protidrogové.

„Je vyloučeno uložit trest pod spodní hranici zákonné sazby,“ uvedl soudce. Trest tak padl spíše při dolní hranici sazby, která se pohybuje v rozpětí od pěti do 12 let. O její výměře spolurozhodlo například to, že Sedlmajera čeká ochranná léčba, ale i fakt, že činu litoval a vyjádřil ochotu odškodnit oběť.

„S ohledem na zajištěné důkazy není pochyb, vina obžalovaného byla prokázána. Oběť utrpěla silný traumatický zážitek. Došlo k akutní stresové reakci, která má charakter vážné poruchy na zdraví,“ upozornila v závěrečném návrhu státní zástupkyně Jana Murínová.

O otázce viny dnes příliš nepolemizovala ani obhájkyně. „Plyne to také z doznání mého klienta. Ten si uvědomuje, jak vážně zasáhl do života poškozené, činu lituje,“ sdělila advokátka.

Soudu navrhla, zda by zvážil uložení mírnějšího trestu, než stanovuje zákon. „To, co se stalo, mne zaskočilo. Chci po 11 letech přestat brát drogy. S pomocí rodičů bych chtěl oběti uhradit též vyšší odškodnění, než žádala,“ řekl Jakub Sedlmajer. Oběti má podle soudu uhradit přes dva tisíce korun odškodnění. Verdikt není pravomocný.

Neobutý lupič

Pouze v ponožkách vstoupil obžalovaný do obchodu s oděvy letos odpoledne 3. ledna. Vytáhl věrně vyhlížející maketu samočinné pistole a domáhal se peněz. Žena za pultem však zablokovala kasu a když se lupič snažil zamknout provozovnu, pokusila se telefonicky požádat o pomoc majitele obchodu.

„Přit om říkal, že pokud mu peníze nedá, zabije ji. Za stálé hrozby zbraní ji přinutil, aby s ním šla do zadních prostor prodejny,“ popsala přepadení státní zástupkyně Jana Murínová. Útočník vyděšenou oběť sexuálně zneužil, hrozil ji při tom smrtí.

Oběť donutil zout a do jejích bot se obul, navlékl si také její kabát, z obchodu si vzal například i ponožky a dva mobily. V tento moment vstoupil do krámu zalarmovaný vedoucí. Lupič vystresovanou ženu donutil, aby muži sdělila, že je obchod uzavřen.

Přitom se oběti podařilo gesty naznačit, že se stala obětí násilníka. Majitel provozovny odešel na ulici a okamžitě vytočil tísňovou linku 158. Policisté na místo činu dorazili za několik minut, vpadli dovnitř a lupiče okamžitě zpacifikovali.

Strach trvá

„Choval se surově, utrpěla jsem šok, prožila velké ponížení,“ popsala napadení prodavačka. Ta se z psychických následků ataku dosud léčí. Lékaři uvedli, že prognózu dalšího vývoje posttraumatické stresové poruchy bude možné odhadnout až za rok.

„Sám nevěřím tomu, že jsem to udělal. Ale udělal jsem to. Co se dělo, mám slité. Nepamatuji si, co jsem té paní říkal, ale nic hezkého to asi nebylo. Pamatuji si zásah policie, pak vazbu na Pankráci,“ sdělil soudu obžalovaný. V inkriminovaný den byl pod vlivem pervitinu již od Silvestra.

Pervitin a marihuanu zneužíval od svých 14 let. Několikrát nastoupil na odvykací léčbu, k drogám se však vracel. „Snažil jsem se nebrat, ale pak se to zvrhlo,“ vysvětlil mladík. Ten žil na ulici, živil se drobnými krádežemi. „Znal jsem psychózu pod vlivem pervitinu. Ale ta v osudný den byla jiná,“ sdělil obviněný.

Deviace a závislost

„Obžalovaný trpí parafilií, sexuální deviací a chronickou závislostí na drogách. Z medicínského pohledu může být jeho pobyt na svobodě nebezpečný. Stupeň jeho závislosti a závažnost jednání vyžaduje ochrannou léčbu ústavní formou,“ řekl soudu psychiatr Ondřej Trojan.

Experti uvedli, že během útoku byly Sedlmajerovy ovládací schopnosti sníženy kvůli narkotikům, které bral. „Resocializace obviněného vidím jako problematickou, sníženou,“ uvedl ve své expertíze psycholog Jiří Klose a dodal, že obžalovaný netrpí duševní nemocí, je ale emočně nestabilní a má nízký práh frustrační tolerance.

O případném odvolání rozhodne Vrchní soudu v Praze.