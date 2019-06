Harrachov odmítl prodat zchátralou celnici, zaplatí tak nájemné za pozemky

„Nepovažuji za rozumné si chátrající budovy nechávat. Na podzim skončí bezplatné užívání pozemků, na kterých bývalá celnice stojí a my tak budeme muset státu platit nájemné. Jde o milion korun ročně,“ říká Zbrojová.

„Jenom tak vyhodíme peníze za budovy, které se nedaří nikomu pronajmout. Ten milion nám pak bude chybět jinde, jestli neseženeme nějakého nájemce. Pochybuji, že nám stát nájemné odpustí, protože už jednou nám dobu bezúplatného užívání prodloužil,“ poznamenala.

Když si Harrachov přebíral od státu v roce 2008 bývalou celnici po otevření Schengenského prostoru, počítal s tím, že v nich vznikne mezinárodní informační centrum pro turisty a hlavně mezinárodní záchranářské centrum.

Především v zimě se totiž do Harrachova sanitka záchranné služby pokaždé nedostane do patnácti minut. Záchranářské centrum tak mělo zlepšit služby zdravotní péče. Z projektu ale sešlo.

Jeden čas se celnice změnila v kasino, ale ani to příliš neprosperovalo. Zmizel i free shop. Obě budovy jsou dnes prázdné. Město tak přišlo o několik milionů korun, které z nich mělo na nájemném.

Stát celnici nechce

„Je to na špatném místě. Daleko od města, je to tam navíc studené. Stát si tehdy oddechl, že se těch budov zbavil, ale my z toho nic nemáme. Nevím, co s tím. Ozývají se sice i takové hlasy, že bývalá celnice je rodinné stříbro Harrachova, ale já si to nemyslím. Je to nepříjemnost, kterou si na sebe město samo upletlo. Už několikrát jsem zkoušela nabídnout státu ty budovy zpět, ale nepodařilo se to,“ řekla starostka.

Zájemců o pronájem se sice několik objevilo, po prohlídce budov ale za všeho sešlo. Přesto je část zastupitelů přesvědčena, že potenciál v prázdných domech je.

„Prodej majetku města pokládám až za poslední možnost. V sousedních polských Jakuszycích se rozšiřuje a modernizuje lyžařský areál. Dokážu si představit, že by v budoucnu došlo k propojení tohoto areálu a naší lyžařské magistrály. V tom případě by zmiňovaný objekt byl na velmi zajímavém a strategickém místě,“ uvedla pro Harrachovský zpravodaj zastupitelka Lucie Kučerová.

Jakuszyce se dnes proměňují na nejmodernější centrum pro běžecké lyžování a biatlon v Evropě. Poláci do něj chtějí investovat sto milionů zlotých, a to nejen na sportoviště, ale i do zázemí, které tu dnes prakticky není. Vyrůst tam má čtyřhvězdičkový hotel i běžná ubytovna, restaurace, podzemní parkoviště, veřejné toalety a sprchy.



Využití Jakuszyc má být celoroční. Budou tam proto i hřiště na fotbal, volejbal, krytý bazén, stezky pro inline brusle, atletická dráha, sáňkařská dráha, cyklostezky pro děti i dospělé, krytá tělocvična.

„Plány jsou hezké, ale zda to bude mít pozitivní vliv na využití bývalé celnice nad Harrachovem, je otázkou. Těžko říct,“ myslí si Zbrojová.