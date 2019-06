Jako na skalní stezce. Muzeum zavede návštěvníky mezi horolezce

Po historickém obraze od Mikoláše Alše polezou dva horolezci. Ne však skuteční, ale vytvoření pomocí videomappingu. Alšův obraz, který má na délku deset metrů a na výšku osm a půl představuje bitvu Čechů se Sasíky u Hrubé Skály.

A právě na skály namalované na rozměrný obraz se už brzy budou promítat dva současní lezci. Alšovo plátno totiž bude součástí horolezecké expozice, kterou teď dokončují v Muzeu Českého ráje v Turnově.

„Byl to nápad architektů. Obraz totiž kvůli jeho rozměrům nemůžeme přemístit jinam. Proto jsme chtěli, aby aspoň nějak zapadl do nové expozice o historii horolezectví. Když někdo přijede vyloženě jen kvůli obrazu, a takových lidí je hodně, tak se videomapping vypne, aby si ho mohli v klidu prohlédnout. Pro ostatní to pak bude takové oživení,“ řekla kurátorka muzea Alžběta Kulíšková.

Podle ní bude nová expozice rozhodně netradiční, návštěvníci se budou pohybovat mezi lezeckými stěnami a stylizovaným skalním městem.

„Bude tam i část, ke které se návštěvníci dostanou jen po malé via ferratě, zajištěné stezce s kovovým lanem. Také se naučí vázat různé horolezecké uzle. Dozví se, proč se leze ve dvou a spoustu dalších informací, které jsme získali od různých horolezeckých pamětníků,“ doplňuje Kulíšková.

Zůstaly jen zdi a obraz

Expozice Z Českého ráje na vrcholy světa vzniká na místě bývalé muzejní galerie, kavárny a dílen. Ze všeho zůstaly jen obvodové zdi a obří Alšův obraz z roku 1895.

„Původně jsme doufali, že otevřeme před prázdninami, ale není to možné. Bývalá galerie byla postavená v 70. letech minulého století v rámci akce Z, stavěli ji brigádníci bez stavebního vzdělání, pomáhala i zdejší ruská vojenská posádka. Chyběla k ní dokumentace, dům neměl základy. To nás celé zdrželo,“ vysvětluje ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.

Nová expozice se tak otevře až na začátku září. Vlastní stavba už je hotová, teď se dodělává interiér. Půjde o jediné muzeum u nás, které bude zaměřené právě na horolezectví.

„Oblast Českého ráje je kolébkou pískovcového lezení, takže kde jinde by ta expozice měla být. V šuplíku mám plány na její zřízení už od roku 1986. Český ráj si ji zaslouží, bude opravdu neotřelá, plná světelných efektů a animací,“ sdělila Jakouběová. Součástí expozice bude i databáze skal, lezců a jejich prvovýstupů. Zájemci se budou moci seznámit i se horolezeckou sbírkou muzea, která dnes čítá přes 500 předmětů.