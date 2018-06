Vědci v Brně se zaměří na zpomalení procesů stárnutí

„Na pětiletém bádání bude pracovat na 220 výzkumníků, nejvíce z našeho brněnského centra,“ uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Petra Veselá. Pomohou ale i kolegové z Masarykova onkologického ústavu, Olomouce a Ostravy.

Podle odbornosti se vědci rozdělí do čtyř skupin. Zvlášť se budou věnovat nádorovým onemocněním, zvlášť buněčnému stárnutí a chronickým zánětům a pod drobnohled si vezmou také onemocnění srdce a mozku. Poslední skupina se zaměří na přístupy k posílení zdravého stárnutí a metody pro zpomalení procesu stárnutí.

„Díky novému projektu se zlepší naše chápání stárnutí. Vyvineme nová preventivní, diagnostická a léčebná řešení pro poruchy související s věkem, která umožní, aby společnost začala považovat stárnutí za výhodu, nikoli za přítěž,“ řekl ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Podle Českého statistického úřadu tvoří lidé starší 65 let asi pětinu české populace. Počet obyvatel loni přesáhl hranici 10,6 milionu, dva miliony z toho tvořili senioři. Nyní je podle úřadu na jižní Moravě průměrná naděje na dožití u mužů asi 76 let a u žen asi 83 let.

„Cílem výzkumu však není prodloužení života, ale hlavně zkvalitnění stárnutí, aby senioři měli co nejméně zdravotních problémů a mohli si aktivněji užít stáří. Zkrátka, aby byli soběstační,“ doplnila Veselá.

A bude to třeba. Podle odhadů se má totiž poměr seniorů vůči lidem v produktivním věku dále zvětšovat.

Obří dotaci na výzkum propojující největší vědecká centra Moravy poskytla Evropská unie. Nejvíc, zhruba polovina ze zmíněných 700 milionů korun, padne na platy vědců. Další objemnou položkou je spotřební materiál.

„Na výzkumu budou pracovat také mezinárodní odborníci. Posílí to dlouhodobé vazby se stávajícími výzkumnými spolupracovníky,“ má jasno šéf centra a zároveň koordinátor výzkumu Gorazd Stokin.

ICRC dlouhodobě spolupracuje například s Mayo Clinic a univerzitou v Montrealu. Navázat partnerství chce ale také s teprve vznikajícím centrem v Jižní Koreji a univerzitou v Melbourne.