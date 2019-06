Než zchátral, vařilo se tu pivo. Kostel v Jablonném teď chtějí opravit

Spolek Archa 13 chce ve spolupráci s městem stavbu dostat do důstojnější podoby. V části kostela by podle nynější vize mohla být expozice nálezů probíhajícího výzkumu v Jablonném. Archeologové při něm objevili například zachovalé dřevo z unikátních polozemnic. Rádi by nálezy vystavili přímo ve městě, aby neskončily v prachu depozitáře.

„I když kostel prošel pozdějšími přestavbami, základ románsko-gotické stavby pochází z roku 1250 a je zachován do výšky osmi metrů, tedy téměř do druhého patra. Z tohoto hlediska je to mimořádná stavba. Řekl bych podobného významu jako Komenda v Českém Dubu. Bohužel, jeho stav je teď smutný,“ řekl Petr Brestovanský, archeolog Severočeského muzea v Liberci a zároveň člen spolku Archa 13.

Výstavní i meditační prostory

Spolek má zájem získat kostel patřící městu do nájmu. Na opravu stavby bude žádat dotace z několika zdrojů.

V polovině června vystoupí Brestovanský před zastupiteli města. „V první fázi se může opravit jen část fasády, aby se zvýraznily jedinečné románsko-gotické části. Ve spolupráci s památkáři by se například odstranily novodobé zazdívky,“ nastínil Petr Brestovanský.

V přízemí, kde je dnes sklad posypového materiálu, by podle vize mohl vzniknout meditačně laděný prostor jako připomínka někdejší nejsvětější části kostela.

„Víme, že někde v těchto místech jsou stále hroby. Rádi bychom tam, kde býval presbytář nebo kaple, udělali pietní místo. Vše by se mohlo stát součástí expozice,“ naznačil Brestovanský. V prvním patře by mohly vzniknout výstavní prostory.

„Záměr se mi líbí a podporuji ho. Pomoc nám přislíbil i kraj. Vidím to jako velkou šanci, objekt opravit a potom provozovat. Mohla by tam být i galerie nebo kulturní sál pro setkávání spolků nebo expozice pivovarnictví,“ nastínil starosta města Jiří Rýdl.

Farní kostel nesl původně jméno svatého Kříže. V květnu 1788 jej zničil požár. Roku 1863 přeměnili měšťané kostel na pivovar a pivo se zde vařilo do roku 1933. Po válce tu až do roku 1973 sídlila škola. Spodní části kostela využívají technické služby jako sklad, kostel však chátrá. Lidé se ale mohou dostat na vyhlídkovou věž vysokou 34 metry. Město ji opravilo a zpřístupnilo v letech 2001 až 2002. Náklady na opravu včetně nové střechy přesáhly 10,4 milionu korun.