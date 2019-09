Na Jablonecku spatřili větší kočkovitou šelmu, město varuje houbaře

„Podle veterinářů je to exotická kočkovitá šelma, zhruba rok stará. Je mezinárodně chráněná, takže ji nelze odstřelit, ale musí se odchytit,“ sdělila mluvčí Jablonce Jana Fričová.

Veterináři věk zvířete odvodili ze stavby těla, především pak podle poměru ocasu ke zbytku těla. O jaký přesně druh se jedná v tuto chvíli nemohou určit. K tomu by potřebovali například vzorek srsti.

Jednomu člověku se podařilo zvíře vyfotografovat. Fričová tak prosí další případné svědky, aby své snímky zaslali městské policii na mail mp156@mestojablonec.cz a zároveň přidali popis, jak je zvíře velké, jakou má barvu, zda nemá vadu srsti či jak se chová, tedy zda je přítulné nebo agresivní.

„Už také víme, že šelma neutekla z žádného registrovaného chovu,“ říká mluvčí a apeluje na pejskaře a houbaře, aby nechodili na Prosečský hřeben. „Nedokážeme přesně lokalizovat konkrétní místo, protože ta kočka se poměrně rychle pohybuje,“ uzavřela mluvčí.

Podle ředitele liberecké zoo Davida Nejedla jsou podobné případy časté. „Lidi mají velkou fantazii. Myslím si, že v drtivé většině případů je ten příběh jinak. Puma se dá často zaměnit za uteklého výmarského ohaře. Má taky zlatavou srst a ohaři často zdrhají,“ vysvětluje Nejedlo.

Zároveň však dodává, že nelze výskyt kočkovité šelmy vyloučit.

„V České republice je spousta chovatelů, registrovaných i neregistrovaných. Kdyby to byl levhart, tak je to špatné, to je nebezpečné zvíře. Ale ti se chovají opravdu málo a je nepravděpodobné, že by to levhart byl. Puma nebo karakal to být teoreticky může, ale takováto zvířata se snaží lidem vyhnout,“ míní Nejedlo. „Myslím si, že není potřeba panikařit nebo se bát,“ dodává.