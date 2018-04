Jablonecké nádraží uniklo bourání, bude v něm model železnice i vinotéka

Pokud plán vyjde, stavba z konce 19. století zřejmě přejde pod správu Sdružení pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou. To by v ní chtělo velký model Jizerskohorské železnice, ale také vinotéku či restauraci.

SŽDC budovu nepotřebuje a chce jí zbourat. Převodu na Jablonec se ale nebrání. Marek Illiaš z tiskového odboru společnosti naznačil, že SŽDC zatím bývalé nádraží městu zapůjčí.

„Její prodej musí nejdříve schválit Správní rada SŽDC, poté ministerstvo dopravy a pak vláda, která také rozhodne o její ceně. Tato procedura může však trvat i několik let. Pro tento případ jsme nabídli městu možnost uzavření smlouvy o zápůjčce budovy do doby jejího právního převodu. V tom případě by za další údržbu a opravy havarijních stavů bylo zodpovědné město,“ uvedl Illiaš.

Bezdomovci vytrhali potrubí a okapy

Budova je opravdu v zoufalém stavu. Je na ní poškozená střecha, uvnitř vytrhané potrubí. Na vině jsou bezdomovci, kteří se i přes vykázání do domu stahují. Podle jabloneckého zastupitele a drážního experta a nadšence Jindřicha Berounského je škoda každého dne, kdy nádraží chátrá.

„Hrajeme o každý den. Bezdomovci tu klidně poškodí střechu, aby se dostali ke kusu kovového okapu. Pokud město dostane budovu do správy, v první fázi se zabetonují přístupy dovnitř kromě jednoho, který by měl být monitorován,“ řekl Berounský.

Zastupitel také popsal, co by se s nádražím mělo stát. „Nabízí se nám sem umístit atrakci v podobě modelu železnice. Jelikož je to hojně navštěvované místo díky nedaleké horolezecké stěně, mohla by tu být také vinotéka, restaurace. Takové multifunkční centrum se zaměřením na historii kolejové dopravy,“ vysvětlil Berounský.

Stejnou budovu v zemi nemáme, říká Berounský

Podle něj je budova z roku 1888 unikátní v rámci celé republiky. „Budovu posazenou mezi tramvajovou trať a železnici a zakomponovanou do opěrné zdi nikde jinde v Česku nenajdete,“ upozornil Berounský.

„Navíc je zajímavé, že budova původně nesloužila svému účelu, byla tu totiž stáčírna vína. Až později při stavbě dráhy byla přizpůsobena požadavkům železnice.“

Berounský věří, že peníze na opravu a přestavbu budovy se podaří získat z evropských nebo Norských fondů.

„Podívejte se na příběh výtopny v Kořenově, která třicet let chátrala a díky Norským fondům se ji podařilo zachránit,“ uzavřel Berounský.

Náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha doplnil, že o finálním využití budovy rozhodne až nově zvolené zastupitelstvo.