Jablonec z ptačí perspektivy se opět ukáže po třech letech

Z důvodu opravy fasády byla však vyhlídka pro veřejnost naposledy otevřena v roce 2015. Po tříleté pauze mohou první návštěvníci na věž vystoupat v pondělí 9. července.

Budova radnice postavená v letech 1931 až 1933 podle návrhu architekta Karla Wintera prochází již několik let různými rekonstrukcemi. Od roku 2013, kdy se intenzivně opravuje interiér i exteriér budovy, vydal magistrát na rekonstrukci více než 50 milionu korun. Radnice se po letech dočká nové omítky, kterou hyzdily fleky, vyměněna jsou okna, ve vestibulu od loňska září nové lucerny vytvořené podle původních funkcionalistických návrhů, do krásy se probouzí i zasedací místnosti. „Jablonecká radnice je po architektonické stránce výjimečná a opravu si nepochybně zaslouží.



Věřím, že obnovené funkcionalistické detaily ocení i návštěvníci, kteří se v létě vydají na radniční věž. Oblíbenou ,atrakcí‘ je také páternoster neboli oběžný výtah. Zvláště pro děti je to rarita,“ říká Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra, které výstupy na věž zajišťuje. Podívat se na Jablonec z ptačí perspektivy neláká jen turisty. Hojně přicházejí i místní. „Jablonečáci se rozhlédnou a ukazují si, kde bydlí, kam chodí do školy nebo na zmrzlinu. Turisté se víc vyptávají, co je kde za kopec nebo za zajímavou stavbu. Za jasného počasí je krásně vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostudniční hřeben nebo Císařský kámen,“ dodává svůj postřeh Alexandra Pohoževa, jedna z průvodkyň, která v minulých letech na věži pracovala.

Radniční věž v Jablonci